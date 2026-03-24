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    El cuerpo de Irma Irene Alvis se encuentra en Medicina Legal

    La entidad hace un llamado a los familiares de la persona fallecida para que se acerquen a sus instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    El cuerpo de Irma Irene Alvis se encuentra en Medicina Legal

    Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Irma Irene Alvis Arango, de 70 años de edad, nacida el 6 de mayo de 1955 en Medellín. El ingreso a la sede ocurrió el 20 de marzo de 2026.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Irma Irene Alvis Arango, de 70 años de edad, nacida el 6 de mayo de 1955 en Medellín. El ingreso a la sede ocurrió el 20 de marzo de 2026.

    La entidad hace un llamado a los familiares de la persona fallecida para que se acerquen a sus instalaciones y puedan adelantar los trámites correspondientes. Esta información busca facilitar la ubicación de sus allegados y dar continuidad al proceso legal y forense.

    Para obtener más información o realizar el reconocimiento, los familiares pueden dirigirse a la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o comunicarse al teléfono 604 501 24 20, en las extensiones 36202, 36204 o 36200.


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