El cuerpo de Irma Irene Alvis se encuentra en Medicina Legal

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Irma Irene Alvis Arango, de 70 años de edad, nacida el 6 de mayo de 1955 en Medellín. El ingreso a la sede ocurrió el 20 de marzo de 2026.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Irma Irene Alvis Arango, de 70 años de edad, nacida el 6 de mayo de 1955 en Medellín. El ingreso a la sede ocurrió el 20 de marzo de 2026.

La entidad hace un llamado a los familiares de la persona fallecida para que se acerquen a sus instalaciones y puedan adelantar los trámites correspondientes. Esta información busca facilitar la ubicación de sus allegados y dar continuidad al proceso legal y forense.

Para obtener más información o realizar el reconocimiento, los familiares pueden dirigirse a la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o comunicarse al teléfono 604 501 24 20, en las extensiones 36202, 36204 o 36200.