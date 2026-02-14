Resumen: El director técnico Alejandro Restrepo incluyó a Frank Fabra en la convocatoria del Independiente Medellín para enfrentar al Deportivo Pereira en el Atanasio Girardot, marcando el debut inmediato del lateral tras su presentación oficial. Con la urgencia de superar un bache futbolístico y previo a su participación en la Copa Libertadores, el "Poderoso" apuesta por la jerarquía de Fabra en una lista de concentrados que también destaca figuras como Salvador Ichazo, Kevin Mantilla y Francisco Fydriszewski para el duelo programado a las 6:30 p. m.
Alejandro Restrepo sabe que no hay mañana y, tras anunciar los convocados del DIM, confirmó el secreto a voces, Frank Fabra va de una entre los concentrados.
Luego de la presentación oficial ante la prensa, el lateral está listo para comandar con su jerarquía el barco ‘Poderoso’ que necesita seguir sumando triunfos para salir del bache futbolístico en el que venía.
Para recibir al Deportivo Pereira en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el Equipo del Pueblo tiene reservados a Salvador Ichazo y Éder Chaux.
Asimismo, fueron convocados Kevin Mantilla, José Ortíz, Leyser Chaverra, Esneyder Mena, Frank Fabra y Francisco Chaverra.
¡Agárrate Real Madrid! El DIM convocó a Fabra de una para el juego contra Pereira
Restrepo también llamó para este juego, previo al de la fase previa de la Copa Libertadores, a Didier Moreno, Léider Berrío y Marlon Balanta.
Para el juego también están concentrados Alexis Serna, Diego Moreno, Malcom Palacios, John Montaño, Géronimo Mancilla y Luis Maturana.
Finalmente la lista está integrada por Hayen Palacios, Enzo Larrosa, Andrés Dávila y Francisco Fydriszewski.
El balón rodará en el estadio Atanasio Girardot desde las 6:30 de la tarde.
Más noticias del Deportivo Independiente Medellín
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios