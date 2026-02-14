¡Agárrate Real Madrid! El DIM convocó a Fabra de una para el juego contra Pereira

Resumen: El director técnico Alejandro Restrepo incluyó a Frank Fabra en la convocatoria del Independiente Medellín para enfrentar al Deportivo Pereira en el Atanasio Girardot, marcando el debut inmediato del lateral tras su presentación oficial. Con la urgencia de superar un bache futbolístico y previo a su participación en la Copa Libertadores, el "Poderoso" apuesta por la jerarquía de Fabra en una lista de concentrados que también destaca figuras como Salvador Ichazo, Kevin Mantilla y Francisco Fydriszewski para el duelo programado a las 6:30 p. m.