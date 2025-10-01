Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Capturan en flagrancia a un hombre de 27 años por hurto de celular avaluado en $700.000 en el barrio Manila de El Poblado. La rápida reacción policial permitió recuperar el dispositivo.

Robo en Manila terminó mal: capturado con el celular en la mano

La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 27 años, señalado de cometer un hurto de celular en el exclusivo barrio Manila.

El incidente se registró luego de que la víctima denunciara que un hombre le arrebató su dispositivo móvil avaluado en $700.000 mientras caminaba por la vía pública.

Gracias a la articulación entre la Alcaldía de Medellín y la patrulla del sector, el presunto delincuente fue interceptado rápidamente.

La captura en flagrancia se concretó en la intersección de la calle 11B con carrera 43B. En el momento del operativo, la Policía logró recuperar el celular y devolverlo a su propietaria, una mujer de 30 años.

El detenido fue trasladado de inmediato en un vehículo institucional a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Allí deberá responder por el delito de hurto.

Las autoridades de la ciudad reiteraron su compromiso con la seguridad ciudadana y destacaron que la rápida acción policial es fundamental para contrarrestar los delitos que afectan la tranquilidad, especialmente el hurto a personas.

