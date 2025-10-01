El Criterium Medellín arranca con un espectáculo de ciclismo en el Aeroparque Juan Pablo II

Resumen: El Criterium Medellín, organizado por el Team Medellín EPM, arranca hoy en el Aeroparque Juan Pablo II con un vibrante espectáculo de ciclismo que se extiende hasta el 2 de octubre de 2025. El evento, que ofrece una bolsa de premios de $62 millones, dedica su jornada inaugural (de 12:00 m. a 7:00 p. m.) a las categorías de base y élite, culminando con una intensa hora de pruebas para los ciclistas élite. Esta cita ineludible se consolida en el calendario deportivo de la ciudad, invitando a los aficionados a disfrutar de la adrenalina de la alta velocidad y a inscribirse a través de la página oficial del equipo.
La emoción del ciclismo se apodera desde hoy del Aeroparque Juan Pablo II con el inicio del Criterium Medellín, un evento deportivo de gran calibre organizado por el Team Medellín EPM.
El Criterium Medellín cuenta con una bolsa de premios de $62 millones, la competencia promete ser un vibrante despliegue de talento sobre ruedas.
La jornada inaugural, que se desarrolla entre las 12:00 m. y las 7:00 p. m., está dedicada a las categorías de base y élite.
Las pruebas de las categorías Élite cierran el día con una intensa hora de competencia, atrayendo la atención de los aficionados.
El evento, que se extiende hasta el 2 de octubre de 2025, invita a los interesados a seguir la acción y a inscribirse en la página oficial del Team Medellín EPM
El Criterium Medellín se consolida como una cita ineludible en el calendario deportivo de la ciudad, ofreciendo a los espectadores un día completo de adrenalina y ciclismo de alta velocidad.
