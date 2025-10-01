El Criterium Medellín arranca con un espectáculo de ciclismo en el Aeroparque Juan Pablo II

Resumen: El Criterium Medellín, organizado por el Team Medellín EPM, arranca hoy en el Aeroparque Juan Pablo II con un vibrante espectáculo de ciclismo que se extiende hasta el 2 de octubre de 2025. El evento, que ofrece una bolsa de premios de $62 millones, dedica su jornada inaugural (de 12:00 m. a 7:00 p. m.) a las categorías de base y élite, culminando con una intensa hora de pruebas para los ciclistas élite. Esta cita ineludible se consolida en el calendario deportivo de la ciudad, invitando a los aficionados a disfrutar de la adrenalina de la alta velocidad y a inscribirse a través de la página oficial del equipo.