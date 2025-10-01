Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • El Criterium Medellín arranca con un espectáculo de ciclismo en el Aeroparque Juan Pablo II

    • El Criterium Medellín arranca con un espectáculo de ciclismo en el Aeroparque Juan Pablo II

    El Criterium Medellín arranca con un Espectáculo de Ciclismo en el Aeroparque Juan Pablo II
    Criterium Medellín 2025: ciclismo de élite y categorías de base en Aeroparque Juan Pablo II, con $62 millones en premios. Foto: Cortesía
    Compartir:
    • El Criterium Medellín arranca con un espectáculo de ciclismo en el Aeroparque Juan Pablo II

    Resumen: El Criterium Medellín, organizado por el Team Medellín EPM, arranca hoy en el Aeroparque Juan Pablo II con un vibrante espectáculo de ciclismo que se extiende hasta el 2 de octubre de 2025. El evento, que ofrece una bolsa de premios de $62 millones, dedica su jornada inaugural (de 12:00 m. a 7:00 p. m.) a las categorías de base y élite, culminando con una intensa hora de pruebas para los ciclistas élite. Esta cita ineludible se consolida en el calendario deportivo de la ciudad, invitando a los aficionados a disfrutar de la adrenalina de la alta velocidad y a inscribirse a través de la página oficial del equipo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La emoción del ciclismo se apodera desde hoy del Aeroparque Juan Pablo II con el inicio del Criterium Medellín, un evento deportivo de gran calibre organizado por el Team Medellín EPM.

    El Criterium Medellín cuenta con una bolsa de premios de $62 millones, la competencia promete ser un vibrante despliegue de talento sobre ruedas.

    La jornada inaugural, que se desarrolla entre las 12:00 m. y las 7:00 p. m., está dedicada a las categorías de base y élite.

    El Criterium Medellín arranca con un espectáculo de ciclismo en el Aeroparque Juan Pablo II

    Las pruebas de las categorías Élite cierran el día con una intensa hora de competencia, atrayendo la atención de los aficionados.

    El evento, que se extiende hasta el 2 de octubre de 2025, invita a los interesados a seguir la acción y a inscribirse en la página oficial del Team Medellín EPM

    El Criterium Medellín se consolida como una cita ineludible en el calendario deportivo de la ciudad, ofreciendo a los espectadores un día completo de adrenalina y ciclismo de alta velocidad.

    WhatsApp Image 2025 10 01 at 11.37.20 AM

    WhatsApp Image 2025 10 01 at 11.37.21 AM

    WhatsApp Image 2025 10 01 at 11.37.21 AM 1

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Desfalco multimillonario deja a Apartadó fuera de los Juegos Deportivos Departamentales 2025

    “Muy difícil jugar contra 12” Real Cartagena se quejó del árbitro del juego contra Jaguares, por pitar penal inexistente

    Lima y Ayacucho reciben a jefes de misión para afinar los Juegos Bolivarianos 2025

    ¡Pongan subtítulos! Jugadores de Colombia vivieron un gracioso momento al no entender el inglés del árbitro

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡A bajarse a Santa Fe de encima! Convocados del DIM para remontar en la Copa BetPlay

    ¡A bajarse a Santa Fe de encima! Convocados del DIM para remontar en la Copa BetPlay

    ¡Con la misión de remontar! DIM viaja a Bogotá para buscar la Semifinal de la Copa BetPlay

    ¡Con la misión de remontar! DIM viaja a Bogotá para buscar la Semifinal de la Copa BetPlay

    ¡De vuelta a casa! Marlos Moreno, en el marco de la Copa Atlético Nacional, desata la fiesta en El Raizal y anuncia donación

    ¡De vuelta a casa! Marlos Moreno, en el marco de la Copa Atlético Nacional, desata la fiesta en El Raizal y anuncia donación

    ¡Se les acabó la rachita! Atlético Nacional, con técnico de ADN verdolaga, derrotó a Millonarios 2-0

    ¡Se les acabó la rachita! Atlético Nacional, con técnico de ADN verdolaga, derrotó a Millonarios 2-0

    ¡El equipo de las remontadas, lo volvió a hacer! DIM derrotó 3-2 al Tolima

    ¡El equipo de las remontadas, lo volvió a hacer! DIM derrotó 3-2 al Tolima


    [grupos] [fixture items="7"]