Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Se le dañó la vuelta! Cayó tras robar camión y huir por el sur de Bogotá

    Un operativo en el sur de Bogotá permitió recuperar un camión robado y capturar a uno de los presuntos responsables.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se le dañó la vuelta! Cayó tras robar camión y huir por el sur de Bogotá
    Foto de cortesía/Alcaldía de Bogotá.
    ¡Se le dañó la vuelta! Cayó tras robar camión y huir por el sur de Bogotá

    Resumen: Capturan a un hombre en Ciudad Bolívar y recuperan camión hurtado en operativo contra el hurto de vehículos en Bogotá.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un nuevo caso de hurto de vehículos fue frustrado por las autoridades en el sur de Bogotá, donde la rápida reacción policial permitió la captura de un sospechoso y la recuperación de un camión que había sido reportado como robado horas antes.

    El hecho se registró en el barrio Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar, luego de que la víctima alertara a las autoridades sobre el robo de un camión mediante la modalidad conocida como halado. Con esta información, unidades del CAI Arborizadora activaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar el vehículo en la zona.

    Durante la intervención, los uniformados implementaron un ‘plan candado’ para cerrar posibles rutas de escape. Al percatarse de la presencia policial, las personas que se movilizaban en el automotor intentaron huir, abandonando el lugar. Sin embargo, uno de los implicados fue interceptado pocas cuadras después, mientras que otro logró escapar.

    El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de hurto, mientras que el camión recuperado fue devuelto a su propietario.

    Lea también: ¡Le meten turbo a la capacidad! Megaobra en el aeropuerto de Rionegro para recibir millones de viajeros

    Este resultado se enmarca en las acciones que adelantan las autoridades para contrarrestar el hurto de vehículos en la capital, un delito que continúa siendo una de las principales preocupaciones en materia de seguridad.

    Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencias, destacando que la información oportuna es clave para la reacción institucional.

    Más noticias de Bogotá


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.