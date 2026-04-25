Resumen: Inician obras de ampliación en el aeropuerto de Rionegro para aumentar vuelos y capacidad de pasajeros en Antioquia.

¡Le meten turbo a la capacidad! Megaobra en el aeropuerto de Rionegro para recibir millones de viajeros

Una ambiciosa ampliación aeropuerto fue anunciada este 24 de abril en el terminal aéreo de Rionegro, Antioquia, con el objetivo de responder al aumento sostenido de pasajeros en esta infraestructura clave para el país.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno Nacional en articulación con entidades del sector transporte, contempla una inversión superior a los $160 mil millones de pesos y se ejecutará en un plazo cercano a un año.

Con estas obras, se espera incrementar significativamente la capacidad operativa del aeropuerto de Rionegro, pasando de 24 a cerca de 38 vuelos por hora, así como ampliar la atención anual de viajeros.

Entre las principales intervenciones se encuentra la construcción de nuevos espacios para salas de espera, así como la ampliación de áreas de registro de pasajeros y zonas de control. También se proyecta la adecuación de plataformas para aeronaves, lo que permitirá mejorar la logística y reducir tiempos en tierra.

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La ampliación aeropuerto incluye además la modernización de sistemas tecnológicos, nuevas áreas para manejo de equipaje y ajustes en zonas de migración, con el fin de hacer más eficiente el flujo de pasajeros tanto nacionales como internacionales.

Desde el Gobierno se destacó que esta intervención responde a una necesidad que se venía acumulando desde hace varios años, debido al crecimiento en la demanda del servicio aéreo.

Asimismo, se dejó abierta la posibilidad de futuras obras de mayor alcance, entre ellas la eventual construcción de una segunda pista.

Las autoridades indicaron que este proyecto no solo impactará la movilidad aérea, sino que también fortalecerá la competitividad de la región y mejorará las condiciones para trabajadores y usuarios del terminal.

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