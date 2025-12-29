Resumen: La Policía capturó en el barrio Bellavista, en Kennedy, a un hombre requerido por homicidio agravado y vinculado a un triple crimen ocurrido en Cundinamarca.

Cayó en Kennedy: reaparece señalado de triple homicidio y lo mandan tras las rejas

Un operativo policial adelantado en el barrio Bellavista, en la localidad de Kennedy, permitió la captura de un hombre señalado de uno de los crímenes más graves registrados en la región en los últimos años.

La detención se produjo gracias a la información suministrada por la ciudadanía, que alertó sobre la presencia de un sujeto con comportamiento sospechoso en este sector del occidente de Bogotá.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, uniformados adscritos a la Estación Kennedy atendieron el llamado y se desplazaron hasta la zona indicada.

Al abordar al individuo en Bellavista, los agentes notaron una actitud evasiva, por lo que procedieron a verificar su identidad y antecedentes judiciales. Durante el procedimiento, se confirmó que sobre el hombre, de 28 años, pesaba una orden de captura vigente por el delito de homicidio agravado.

Según las autoridades, el capturado estaría vinculado a un triple homicidio ocurrido en abril de 2022 en un municipio de la provincia del Tequendama, donde murieron dos personas de la tercera edad y una menor.

El caso generó gran impacto en su momento por la gravedad de los hechos y las circunstancias en las que se produjo el ataque.

Las investigaciones señalan que el hoy detenido había sido aprehendido días después del crimen y permaneció privado de la libertad durante un tiempo. Sin embargo, en 2024 recuperó su libertad tras un fallo por vencimiento de términos, aunque continuó vinculado al proceso penal. Meses después, un juez de la República emitió una nueva orden de captura para el cumplimiento de la condena, la cual se hizo efectiva durante este reciente operativo policial.

Desde la Policía confirmaron que el procedimiento se desarrolló sin enfrentamientos y que el capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para avanzar con los trámites correspondientes.

