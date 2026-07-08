Resumen: El homicidio de adulto mayor en Ciudad Bolívar tuvo un avance con la captura del presunto responsable. Las autoridades continúan el proceso investigativo para esclarecer el caso.

Cayó el señalado asesino de un adulto mayor en Antioquia: lo encontraron cuando al parecer iba a escapar

El homicidio de adulto mayor ocurrido en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, tuvo un importante avance judicial luego de que las autoridades capturaran al hombre señalado de, presuntamente, participar en el crimen registrado a finales de junio de este año.

La Policía Nacional en Antioquia informó que la detención fue realizada mediante orden judicial el pasado 2 de julio en la vereda Remolino, en una operación liderada por la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Seccional de Inteligencia Policial y con apoyo del Ejército Nacional, como parte de la estrategia institucional ‘Juntos por Antioquia’.

El capturado, un hombre de 37 años, es investigado por el delito de homicidio agravado. De acuerdo con las autoridades, los elementos materiales probatorios y la evidencia física recopilada durante la investigación lo vincularían con la muerte de Rodrigo Antonio, de 73 años.

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El homicidio del adulto mayor ocurrió en el barrio Manzanillo. Cuando la víctima fue encontrada sin vida dentro de su vivienda con múltiples heridas ocasionadas con arma cortopunzante, situación que dio inicio a las labores de policía judicial.

Según la información obtenida por los investigadores, el presunto implicado habría intentado desplazarse hacia otro departamento tras los hechos. Sin embargo, fue ubicado y dejado a disposición de la autoridad competente para responder por el delito que se le atribuye.

La Policía recordó que el capturado mantiene la presunción de inocencia mientras un juez define su situación jurídica.

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