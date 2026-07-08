¡Las estaban maltratando! Dos babillas terminaron rescatadas en Medellín tras ser víctimas de tráfico ilegal

Resumen: Las babillas rescatadas en Medellín dejaron al descubierto dos preocupantes casos relacionados con maltrato y tráfico ilegal de fauna silvestre. Uno de los animales era agredido cuando fue encontrado y el otro llegó con una extraña sustancia en su cuerpo.

Dos babillas fueron trasladados al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde reciben atención veterinaria y permanecen bajo observación.

El primer caso ocurrió luego de que un ciudadano reportara la presencia de una babilla en una cañada de Medellín. Al llegar al lugar, los equipos especializados encontraron que varias personas estaban agrediendo al animal, por lo que fue rescatado y llevado de inmediato al centro de rehabilitación para su valoración médica.

Días después ingresó una segunda babilla, esta vez entregada de manera voluntaria por un ciudadano, quien aseguró que había recibido dinero para transportarla hasta una estación de paso.

Durante la revisión inicial, los profesionales detectaron una sustancia de color rojizo adherida a parte de su cuerpo, motivo por el cual fue sometida a diferentes exámenes clínicos para establecer su estado de salud y el tratamiento requerido.

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Actualmente, las babillas rescatadas permanecen bajo el cuidado del equipo interdisciplinario del CAVR, donde reciben monitoreo permanente y un proceso de rehabilitación con el propósito de que puedan regresar a su hábitat natural si las condiciones lo permiten.

Las autoridades recordaron que, aunque esta especie puede habitar en humedales, quebradas y otros cuerpos de agua de las zonas bajas del Valle de Aburrá, su presencia en áreas urbanas no es habitual y suele estar relacionada con la tenencia ilegal o con la liberación irresponsable de ejemplares que permanecieron en cautiverio.

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