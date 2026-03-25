Resumen: La Policía de Medellín capturó a un hombre en los techos de Barrio Antioquia con más de 3 kilos de marihuana. El operativo fue captado por cámaras del 123.

¡Como un gato por los tejados! Cae sujeto en Barrio Antioquia cuando intentaba esconder maletas cargadas de marihuana

En un operativo que pareció sacado de una película de acción, las autoridades de Medellín lograron la captura de un presunto expendedor de estupefacientes en el sector de Barrio Antioquia.

El procedimiento se desencadenó gracias a la pericia de los visualizadores del sistema de emergencias 123, quienes detectaron a través de las cámaras de seguridad un intercambio sospechoso que alertó sobre la comercialización de sustancias ilícitas en plena vía pública.

Al verse acorralado por las patrullas de la estación Aeropuerto que llegaron al sitio, el sospechoso emprendió una huida desesperada, trepando por las fachadas hasta alcanzar los tejados de una edificación abandonada para intentar deshacerse de la marihuana que transportaba.

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Durante la persecución por las cubiertas de las viviendas, los uniformados lograron interceptar al sujeto antes de que lograra saltar a propiedades vecinas. En el lugar del arresto, la Policía recuperó varios maletines que el hombre había intentado ocultar entre los escombros del inmueble.

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Al verificar el contenido de los equipajes, los agentes hallaron un total de 1.341 dosis de marihuana, con un peso aproximado de 3.2 kilogramos.

Según los expertos en antinarcóticos, este cargamento de droga tiene un valor comercial en el mercado cercano a los $5 millones, cifra que representa un golpe directo a las finanzas de las estructuras de microtráfico que operan en esta zona de la comuna 15.

El hombre fue bajado del techo bajo estrictas medidas de seguridad y trasladado de inmediato para ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentará cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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