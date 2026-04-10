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    ¡Se le acabó el escondite en Aranjuez! Cayó peligroso criminal buscado con circular roja en Brasil

    ¡Lo buscaba la Interpol! En las calles de Aranjuez cayó un hombre que creía haber escapado de la justicia brasileña.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se le acabó el escondite en Aranjuez! Cayó peligroso criminal buscado con circular roja en Brasil

    Resumen: Capturan en Aranjuez, Medellín, a Brahyam Angulo Rendón, requerido por Interpol Brasil por homicidio agravado. Inicia proceso de extradición.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En un operativo de alta precisión desarrollado en el barrio Aranjuez, en Medellín, las autoridades lograron la ubicación y retención de Brahyam, un ciudadano colombiano que era buscado por la Interpol.

    La acción fue ejecutada por unidades de la DIJIN-OCN Interpol Colombia, en una labor articulada con la alcaldía y la Fiscalía General de la Nación.

    Sobre Brahyam pesaba una notificación roja de Interpol emitida por la justicia de Brasil, donde se le requiere para responder por el delito de homicidio agravado.

    Las investigaciones internacionales señalan que el capturado desempeñaba un rol clave como determinador dentro de una organización delictiva en territorio brasileño. Su función principal consistía en la planeación de asesinatos selectivos y la coordinación de los sicarios encargados de ejecutarlos.

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    El caso por el cual se solicita su extradición se remonta al 25 de septiembre de 2025 en la localidad de Taguatinga.

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    Según el expediente, Brahyam habría instigado un ataque armado que resultó en un error fatal: los ejecutores terminaron con la vida de una persona que no era el objetivo inicial del plan criminal.

    Tras su ubicación en la capital antioqueña, el retenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para iniciar los trámites legales correspondientes.

    Actualmente, se encuentra a la espera de que el gobierno brasileño formalice la documentación diplomática necesaria para hacer efectiva la orden de captura con fines de extradición.

    Con este resultado, la Policía Nacional reafirma su compromiso de cooperación judicial internacional, impidiendo que delincuentes con deudas pendientes en el exterior utilicen los barrios de la ciudad como refugio para evadir la justicia.

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