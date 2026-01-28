Ranulfo Moncada desapareció entre Cúcuta y Medellín

Resumen: Ranulfo Moncada Vera es un hombre venezolano de 64 años de edad, de sexo masculino e identidad de género hombre. Al momento de su desaparición vestía una camisa amarilla a cuadros, pantalón jean claro y chaqueta negra, prendas que pueden ayudar a su identificación.

Ranulfo Moncada Vera es un hombre venezolano de 64 años de edad, de sexo masculino e identidad de género hombre. Al momento de su desaparición vestía una camisa amarilla a cuadros, pantalón jean claro y chaqueta negra, prendas que pueden ayudar a su identificación.

Como señales particulares, presenta un tatuaje de un corazón en el antebrazo derecho, una cicatriz en el abdomen y una mancha visible en el pecho.

La desaparición de Ranulfo Moncada Vera ocurrió el 26 de enero de 2026, en el trayecto entre las ciudades de Cúcuta y Medellín.

