    Ranulfo Moncada desapareció entre Cúcuta y Medellín

    Desapareció en el trayecto entre las ciudades de Cúcuta y Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    Ranulfo Moncada desapareció entre Cúcuta y Medellín

    Ranulfo Moncada Vera es un hombre venezolano de 64 años de edad, de sexo masculino e identidad de género hombre. Al momento de su desaparición vestía una camisa amarilla a cuadros, pantalón jean claro y chaqueta negra, prendas que pueden ayudar a su identificación.

    Ranulfo Moncada Vera es un hombre venezolano de 64 años de edad, de sexo masculino e identidad de género hombre. Al momento de su desaparición vestía una camisa amarilla a cuadros, pantalón jean claro y chaqueta negra, prendas que pueden ayudar a su identificación.

    Como señales particulares, presenta un tatuaje de un corazón en el antebrazo derecho, una cicatriz en el abdomen y una mancha visible en el pecho.

    La desaparición de Ranulfo Moncada Vera ocurrió el 26 de enero de 2026, en el trayecto entre las ciudades de Cúcuta y Medellín.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


