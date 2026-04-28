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Resumen: Captura de hombre con tenencia de un arma de fuego durante velorio en Bogotá genera alerta en Barrios Unidos.

Lo pillaron en pleno velorio: capturan a hombre armado en iglesia de Bogotá

Una nueva captura se registró en Bogotá luego de que las autoridades detuvieran a un hombre que portaba un arma de fuego en medio de un velorio.

El procedimiento tuvo lugar en la localidad de Barrios Unidos, específicamente en el barrio San Fernando Occidental, donde la presencia del individuo generó alerta entre las autoridades.

Según el reporte oficial, la situación fue detectada tras un aviso emitido a través de la central de radio, que informaba sobre comportamientos sospechosos en las afueras de una iglesia.

Al llegar al sitio, los uniformados identificaron a varias personas y notaron la actitud evasiva de uno de los presentes, lo que motivó su inmediata verificación.

Durante el procedimiento de registro, las autoridades encontraron en poder del sujeto un arma de fuego sin los permisos correspondientes, así como varios documentos de identidad. Este hallazgo derivó en su captura, al evidenciar posibles irregularidades relacionadas con la tenencia de estos elementos.

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De acuerdo con la información preliminar, el hombre cuenta con antecedentes judiciales por delitos como hurto agravado y porte ilegal de armas, lo que empeora su situación frente a las autoridades competentes.

Tras la captura, el individuo fue puesto a disposición de las entidades judiciales para avanzar en el proceso correspondiente y determinar su responsabilidad en los hechos.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación que pueda afectar la seguridad.

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