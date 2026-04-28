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    ¡Santa Elena se vistió de blanco! En video quedó la fuerte granizada sorprendió al corregimiento «de los silleteros»

    El corregimiento de Santa Elena se vio sorprendido por la fuerte tormenta de este martes 28 deabril

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Santa Elena se vistió de blanco! En video quedó la fuerte granizada sorprendió al corregimiento «de los silleteros»

    Resumen: El Sistema de Alerta Temprana (SIATA) mantuvo un monitoreo constante sobre la evolución de las precipitaciones, las cuales comenzaron a sentirse con fuerza desde el mediodí

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La tarde de este martes 28 de abril trajo consigo un drástico cambio de clima en varias zonas del área metropolitana. El evento climático más llamativo se registró en el corregimiento de Santa Elena, donde una fuerte granizada tiñó de blanco los paisajes, techos y vías del sector, sorprendiendo a residentes y turistas.

    A través de redes sociales, la ciudadanía compartió imágenes y videos de los gruesos trozos de hielo que cayeron sobre el oriente de la ciudad.

    El recorrido de las lluvias: Así avanzó el frente frío

    El Sistema de Alerta Temprana (SIATA) mantuvo un monitoreo constante sobre la evolución de las precipitaciones, las cuales comenzaron a sentirse con fuerza desde el mediodía, afectando principalmente el sur del Valle de Aburrá para luego desplazarse hacia el oriente y norte.

    Este fue el reporte oficial de la jornada:

    13:29 horas: Las primeras alertas se encendieron en el sur. El radar registró precipitaciones de moderada a alta intensidad sobre el municipio de Caldas, mientras que La Estrella y Sabaneta reportaban lluvias de baja intensidad, con pronóstico de continuidad.

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    15:33 horas (El pico de la tormenta): El núcleo de la tormenta se fortaleció y se desplazó. A esta hora se registraron las lluvias de alta intensidad sobre el oriente de Medellín (zona que comprende a Santa Elena) y el municipio de Envigado, desatando la caída de granizo.

    Simultáneamente, las lluvias de intensidad moderada cubrieron a Caldas, Copacabana y Barbosa; y bajaron su intensidad sobre Girardota, Bello y Sabaneta.

    Precaución en las vías

    Ante la acumulación de granizo en la vía que conduce a Santa Elena y las calles mojadas en el resto del Valle de Aburrá, las autoridades de movilidad hacen un llamado urgente a los conductores.

    Se recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y encender las luces exploradoras, ya que el asfalto liso y la baja visibilidad por cuenta de las precipitaciones aumentan significativamente el riesgo de accidentes de tránsito en las principales vías y deprimidos de la ciudad.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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