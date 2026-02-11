Resumen: Un hombre fue capturado en Suba, Bogotá, tras golpear a un policía y dañar una patrulla. El caso de intolerancia fue grabado en video y el agresor enfrenta cargos penales.

Hombre enfureció por reclamo y terminó detenido tras golpear a un policía en Suba

Un caso de intolerancia sacudió la tranquilidad del barrio San Pedro, en la localidad de Suba, el pasado martes 10 de febrero. Un hombre de 27 años fue capturado en flagrancia tras protagonizar una violenta agresión contra un servidor público y causar daños a una patrulla de la institución.

Los hechos, que quedaron registrados en videos compartidos en redes sociales, evidencian el nivel de agresividad con el que el ciudadano respondió a un procedimiento de rutina.

De acuerdo con la versión oficial entregada por el teniente coronel Julio Botero, comandante de la Estación de Policía de Suba, el incidente se originó cuando el implicado realizó una maniobra peligrosa en la vía.

Al ser requerido por un uniformado para un llamado de atención, el sujeto reaccionó de manera temeraria: descendió de su vehículo y comenzó a golpear el espejo de la camioneta institucional. Posteriormente, cuando el agente intentó mediar de forma pacífica, el agresor le propinó varios golpes contundentes en el rostro, causándole lesiones.

En las imágenes se observa cómo, a pesar de los intentos de otros ciudadanos por calmar los ánimos, el hombre continuó con su actitud desafiante e intimidatoria. Fue necesaria la llegada de refuerzos policiales para reducir al individuo, quien fue trasladado de inmediato a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) para iniciar su proceso de judicialización.

El brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía de Bogotá, rechazó tajantemente lo sucedido y pidió respeto por los uniformados que velan por la seguridad ciudadana.

El detenido ahora deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de violencia contra servidor público, daño a bienes del Estado y amenazas.

La Policía Nacional recordó que el video grabado por la comunidad será una prueba reina en el juicio y reiteró la invitación a los ciudadanos a utilizar los canales de denuncia oficial, como la línea 123, ante cualquier conflicto de convivencia.

