    ¡Copa Davis! Colombia se prepara para el desafío de Eslovaquia en Bratislava
    Dirigido por Alejandro Falla, el equipo de tenis de Colombia se enfrenta a Eslovaquia en la Copa Davis. Foto: Federación Colombiana de Tenis
    Resumen: Bajo la dirección del capitán Alejandro Falla, el equipo colombiano de tenis, conformado por Nicolás Mejía, Adriá Soriano, Nicolás Barrientos, Cristian Rodríguez y Miguel Tobón Jr., se enfrenta a Eslovaquia en Bratislava por el Grupo I Mundial de la Copa Davis. El enfrentamiento inicia este viernes 12 de septiembre con partidos individuales, seguidos por el partido de dobles el sábado. El capitán Falla expresó su optimismo a pesar de que los eslovacos son los favoritos, destacando que los jugadores colombianos han estado entrenando y se encuentran en buen nivel.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Dirigido por el capitán Alejandro Falla, el equipo colombiano de tenis se enfrentará a Eslovaquia en el Grupo I Mundial de la Copa Davis.

    Los partidos se disputarán en el Peugeot Arena de Bratislava, la capital eslovaca, a partir de este viernes 12 de septiembre.

    Desde el pasado fin de semana, el capitán Falla ha estado trabajando con Nicolás Mejía, Adriá Soriano, Nicolás Barrientos, Cristian Rodríguez y Miguel Tobón Jr., quienes llegaron progresivamente a la capital eslovaca.

    Este mismo grupo de jugadores se enfrentó a Barbados el pasado mes de febrero.

    La jornada inicial de partidos, que se definió por sorteo, tendrá los siguientes enfrentamientos, Alex Molcan contra Nicolás Mejía y Lukas Klein contra Adriá Soriano

    El sábado, la acción comenzará a las 7:00 de la mañana con el partido de dobles entre Milos Karol-Lukas Klein y la pareja colombiana de Nicolás Barrientos-Cristian Rodríguez.

    Si la serie no se define en los primeros tres partidos, se llevarán a cabo los siguientes encuentros, Lukas Klein contra Nicolás Mejía y Alex Molcan contra Adriá Soriano.

    El capitán del equipo, Alejandro Falla, expresó su optimismo tras el sorteo: «Este fue un sorteo que estaba dentro del pronóstico, siempre se pensó que los dos jugadores principales de ellos iban a ser Klein y Molcan”.

    Adicionalmente, Falla agregó que “Nicolás lo enfrentó la semana pasada en la final de un challenger en Turquía, aunque perdió es importante saber cómo juega y cómo puede ser el partido para plantearlo de una manera diferente”.

    Finalmente, el capitán dijo que “ellos siguen siendo favoritos por ranking y experiencia, pero los tenistas nuestros están jugando bastante bien».

    En la tarde de este jueves, el equipo nacional tenía previsto un entrenamiento en el recinto deportivo donde se jugará la confrontación.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

