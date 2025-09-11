¡Copa Davis! Colombia se prepara para el desafío de Eslovaquia en Bratislava

Dirigido por el capitán Alejandro Falla, el equipo colombiano de tenis se enfrentará a Eslovaquia en el Grupo I Mundial de la Copa Davis.

Los partidos se disputarán en el Peugeot Arena de Bratislava, la capital eslovaca, a partir de este viernes 12 de septiembre.

Desde el pasado fin de semana, el capitán Falla ha estado trabajando con Nicolás Mejía, Adriá Soriano, Nicolás Barrientos, Cristian Rodríguez y Miguel Tobón Jr., quienes llegaron progresivamente a la capital eslovaca.

Este mismo grupo de jugadores se enfrentó a Barbados el pasado mes de febrero.

La jornada inicial de partidos, que se definió por sorteo, tendrá los siguientes enfrentamientos, Alex Molcan contra Nicolás Mejía y Lukas Klein contra Adriá Soriano

El sábado, la acción comenzará a las 7:00 de la mañana con el partido de dobles entre Milos Karol-Lukas Klein y la pareja colombiana de Nicolás Barrientos-Cristian Rodríguez.

Si la serie no se define en los primeros tres partidos, se llevarán a cabo los siguientes encuentros, Lukas Klein contra Nicolás Mejía y Alex Molcan contra Adriá Soriano.

El capitán del equipo, Alejandro Falla, expresó su optimismo tras el sorteo: «Este fue un sorteo que estaba dentro del pronóstico, siempre se pensó que los dos jugadores principales de ellos iban a ser Klein y Molcan”.

Adicionalmente, Falla agregó que “Nicolás lo enfrentó la semana pasada en la final de un challenger en Turquía, aunque perdió es importante saber cómo juega y cómo puede ser el partido para plantearlo de una manera diferente”.

Finalmente, el capitán dijo que “ellos siguen siendo favoritos por ranking y experiencia, pero los tenistas nuestros están jugando bastante bien».

En la tarde de este jueves, el equipo nacional tenía previsto un entrenamiento en el recinto deportivo donde se jugará la confrontación.

