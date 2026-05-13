Cayó señalado de brutal ataque en Yalí: una mujer murió y dos menores quedaron heridos

Resumen: Autoridades capturaron en Yalí, Antioquia, al presunto responsable de un feminicidio y tentativa de homicidio contra dos menores ocurrido en una vereda rural del municipio.

Un hombre señalado de estar involucrado en un caso de feminicidio y ataque contra dos menores de edad fue capturado por las autoridades en el municipio de Yalí, Antioquia, tras una operación adelantada por unidades investigativas y operativas de la Policía Nacional.

La detención se realizó mediante orden judicial luego de varios días de labores de seguimiento y recolección de pruebas por parte de agentes de la SIJIN Antioquia, en coordinación con tropas del Ejército Nacional y uniformados de la estación local de Policía.

Según las autoridades, el procedimiento se logró en un corto tiempo tras los hechos que generaron conmoción entre los habitantes del municipio.

De acuerdo con la investigación liderada por la Fiscalía Seccional, el capturado sería el presunto responsable de un hecho violento ocurrido el pasado 8 de mayo en la vereda Montebello.

En ese lugar, una mujer perdió la vida luego de ser atacada con arma cortopunzante, mientras que dos menores de edad resultaron lesionados durante el mismo episodio.

Lea también: ¡Confirmado! Epstein «salió» de Colombia ¿pero por dónde entró?

Las autoridades informaron que durante el operativo también fue hallada e incautada un arma blanca que sería clave dentro del proceso judicial y que, al parecer, habría sido utilizada en la agresión relacionada con el feminicidio.

Según el reporte oficial, la ubicación del sospechoso fue posible gracias al trabajo conjunto entre organismos judiciales, capacidades operativas de las fuerzas militares y la información suministrada por integrantes de la comunidad, quienes alertaron sobre movimientos relacionados con el caso.

Tras la captura, el hombre quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en las audiencias preliminares y el respectivo proceso judicial por los delitos de feminicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.

La Policía en Antioquia indicó que continuará fortaleciendo las acciones investigativas y operativas para responder ante hechos de violencia que afecten a mujeres, menores de edad y comunidades en el departamento.

Más noticias de Antioquia