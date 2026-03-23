Resumen: Al finalizar el compromiso, el técnico Alejandro Restrepo no ocultó su malestar con la terna arbitral. El estratega antioqueño aseguró que el desarrollo del juego se vio gravemente alterado por decisiones que consideró injustas

El «Poderoso» se desmoronó en Bogotá: Medellín cayó ante Santa Fe en medio de rojas y polémica arbitral

Minuto30.com .- En el cierre de la jornada de este lunes festivo, el Independiente Medellín sufrió un duro revés en su visita a Independiente Santa Fe. El equipo de Alejandro Restrepo cayó 2-1 en el estadio El Campín, en un partido marcado por las decisiones arbitrales y la pérdida de la cabeza de varios de sus jugadores, terminando el encuentro con apenas nueve hombres en cancha.

Crónica de un partido condicionado

El DIM comenzó sufriendo desde temprano. Al minuto 32, Luis Palacios aprovechó una desatención defensiva para abrir el marcador a favor del “León”. Sin embargo, lo peor para el visitante vendría tras el descanso.

Apenas iniciaba el segundo tiempo (minuto 46), el capitán Didier Moreno vio la tarjeta roja, dejando un vacío inmenso en la contención. El panorama se tornó oscuro al minuto 54, cuando Alexis Serna también fue expulsado, dejando al Medellín con solo 9 jugadores frente a un Santa Fe volcado al ataque.

El local aprovechó la superioridad numérica al minuto 60, cuando Helibelton Palacios puso el 2-0 que parecía definitivo. No obstante, el DIM mostró orgullo y al minuto 70, Francisco Chaverra anotó el descuento (2-1), dándole un aire de esperanza al “Poderoso” que, pese a la entrega, no le alcanzó para la hazaña.

Las cifras del encuentro

La superioridad estadística del equipo dirigido por Pablo Repetto fue evidente en el gramado de El Campín, impulsada en gran medida por la ventaja numérica tras las expulsiones en el ‘Poderoso’.

Independiente Santa Fe dominó la posesión con un 57% frente al 43% del Medellín, traduciendo ese control en 15 remates, de los cuales 7 llevaron peligro directo al arco.

Por su parte, el equipo de Alejandro Restrepo, condicionado por las dos tarjetas rojas, apenas logró generar 3 remates a puerta y cometió solo 7 faltas, frente a las 17 del cuadro local, en un partido donde el DIM terminó replegado y apostando al contragolpe, con 6 tiros de esquina a su favor.

“Mal arbitraje”: La queja de Alejandro Restrepo

Al finalizar el compromiso, el técnico Alejandro Restrepo no ocultó su malestar con la terna arbitral. El estratega antioqueño aseguró que el desarrollo del juego se vio gravemente alterado por decisiones que consideró injustas y que terminaron diezmando a su plantilla en momentos clave, como el del penal en el minuto 66 que no fue autorizado por fuera de lugar.

Tabla de posiciones: El DIM se aleja de los ocho

Con este resultado en la fecha 13, Santa Fe asciende a la casilla 13 con 15 puntos, superando precisamente al Medellín y a Fortaleza.

El “Poderoso” cae a la posición 15 con apenas 13 unidades, quedando en una situación crítica de cara a la clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.