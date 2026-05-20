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    ¿Quién era el ‘cirujano barbero’ acusado por el caso Yulixa Toloza?

    Tras el hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza en un matorral de Cundinamarca, las autoridades capturaron en Venezuela al que le hizo la cirugía.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¿Quién era el ‘cirujano barbero’ acusado por el caso Yulixa Toloza?
    Fotos sacadas de redes sociales.
    ¿Quién era el ‘cirujano barbero’ acusado por el caso Yulixa Toloza?

    Resumen: Capturan en Venezuela a Eduardo, el falso "cirujano barbero" implicado en el homicidio y desaparición de Yulixa Toloza en Bogotá.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El caso que comenzó con la extraña desaparición de una estilista de 52 años en el sur de Bogotá dio un giro trágico y definitivo en materia de orden público judicial.

    Medicina Legal confirmó el hallazgo sin vida de Yulixa Consuelo Toloza en una zona boscosa del municipio de Apulo, Cundinamarca, donde fue abandonada tras fallecer por un procedimiento estético fallido.

    Las autoridades propinaron un golpe contundente a los responsables: en la ciudad de Maracay, Venezuela, fue capturado Eduardo David, el falso cirujano señalado de cometer el presunto homicidio tras realizarle una lipólisis láser sin tener la más mínima preparación científica.

    La indignación ciudadana estalló al conocerse el verdadero perfil del detenido; Eduardo no contaba con ningún tipo de título en medicina o cirugía plástica; por el contrario, su ocupación real era la de estilista y peluquero profesional.

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    A pesar de su absoluta falta de acreditación médica, el sujeto realizaba intervenciones invasivas y de alta complejidad en el centro clandestino «Beauty Láser M.L.», ubicado en el barrio Venecia de la localidad de Tunjuelito, un establecimiento de garaje que operaba en la ilegalidad total desde hace dos años.

    Los investigadores de la Fiscalía General de la Nación manejan la hipótesis de que el fatal desenlace, investigado formalmente como homicidio, omisión de socorro y desaparición forzada, se desencadenó por una sobredosis de ketamina combinada con una extracción desproporcionada de grasa.

    Cámaras de seguridad del sector mostraron el momento en que Yulixa fue sacada a rastras, desorientada y con los labios morados por el falso médico y sus cómplices.

    El rastreo de un vehículo Chevrolet Sonic en Cúcuta permitió a la Policía descifrar la ruta de escape de Eduardo y de la dueña del local, María Fernanda, quienes pretendían esconderse de la justicia colombiana en el vecino país.

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