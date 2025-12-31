Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8
    Claudia Marcela Vélez desaapreció en la Comuna 13 y su familia la busca

    Desde el 28 de diciembre no se ha tenido noticia alguna sobre su paradero

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Si usted cree haberla visto en los últimos días, conoce a alguien que le haya brindado ayuda o tiene alguna pista sobre su paradero, por favor comuníquese de inmediato

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La familia de Claudia Marcela Vélez se encuentra en una búsqueda incansable tras perder su rastro en el occidente de Medellín. Según el reporte de sus allegados, la mujer fue vista por última vez el pasado domingo 28 de diciembre en el barrio El Socorro, perteneciente a la Comuna 13.

    Desde ese momento, no se ha tenido noticia alguna sobre su paradero, lo que ha generado una profunda angustia entre sus seres queridos, quienes han acudido a las autoridades y a las redes sociales para solicitar el apoyo de la ciudadanía.

    Detalles de la desaparición

    Nombre: Claudia Marcela Vélez.

    Fecha: Domingo 28 de diciembre de 2025.

    Última ubicación conocida: Barrio El Socorro (Comuna 13), Medellín.

    Situación: Su familia solicita cualquier información que permita dar con su ubicación actual.

    ¿Cómo puede colaborar?

    Se hace un llamado especial a los habitantes del sector de San Javier, comerciantes y conductores de servicio público que circulan por la zona del Socorro. Si usted cree haberla visto en los últimos días, conoce a alguien que le haya brindado ayuda o tiene alguna pista sobre su paradero, por favor comuníquese de inmediato.

    Contacto de emergencia (WhatsApp): 324 290 98 01

    Compartir esta información en sus estados de WhatsApp y grupos de vecinos puede ayudar a que Claudia Marcela regrese a casa sana y salva para recibir el Año Nuevo con su familia.

    ¡Ayúdanos a difundir!

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


