¿Usted todavía diciendo “yes”? Ya son 190 paisas becados con Medellinglish

Resumen: Entregan 190 becas de inglés a través de Medellínglish. Alianza con Eafit y Open English beneficia a ciudadanos de todas las edades.

En una apuesta por derribar las barreras del idioma en las comunas, la Alcaldía de Medellín entregó 190 becas de inglés a ciudadanos que se destacaron por su constancia en los clubes de conversación de las bibliotecas públicas.

Esta iniciativa, enmarcada en la estrategia “Medellínglish”, busca que el aprendizaje de una segunda lengua deje de ser un privilegio de pocos para convertirse en una herramienta de movilidad social y desarrollo para todos los habitantes del Distrito, sin importar su edad o condición económica.

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El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, resaltó que este logro es fruto de una alianza estratégica entre el sector público, la academia y la empresa privada, contando con el respaldo de instituciones como Eafit, el ITM y Open English.

A diferencia de los métodos tradicionales, este programa fomenta el aprendizaje del inglés de manera flexible y comunitaria, utilizando temas de la cultura local, la música y la tecnología para conectar a los estudiantes con el idioma de forma natural y sin la presión de exámenes o matrículas costosas.

Un ejemplo conmovedor de este impacto es el de Olga Cecilia Marín, una beneficiaria de 73 años que, tras recorrer diversos clubes en las bibliotecas de la ciudad, recibió su diploma con orgullo.

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“Me siento completamente feliz con esta oportunidad”, afirmó, demostrando que la formación no tiene límite de edad.

En lo que va de 2026, la estrategia ha expandido su cobertura a 24 bibliotecas en 14 comunas y los cinco corregimientos, proyectando beneficiar a más de 15.000 personas interesadas en dominar el inglés para abrirse puertas en el mundo globalizado.

Los interesados pueden consultar la información en www.medellin.gov.co o aquí.

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