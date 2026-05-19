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Resumen: Una alerta de Interpol activó la captura de una ciudadana estadounidense en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro. México la requiere por extorsión agravada.

Cayó en el aeropuerto de Rionegro una ciudadana estadounidense buscada por Interpol

Una ciudadana estadounidense fue capturada en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, luego de que las autoridades detectaran una alerta activa de Interpol durante los controles migratorios de ingreso al país.

El procedimiento se realizó cuando la mujer llegó a Colombia en un vuelo procedente de Punta Cana, en República Dominicana.

Según informó Migración Colombia, durante la verificación de identidad en el filtro migratorio se confirmó que la ciudadana estadounidense era requerida por las autoridades de México por el delito de extorsión agravada.

Tras la activación de la alerta internacional de Interpol, la extranjera fue dejada a disposición de la Dijín, entidad encargada de adelantar el trámite judicial correspondiente en territorio colombiano.

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Las autoridades señalaron que este caso hace parte de los resultados obtenidos gracias al fortalecimiento de los controles migratorios, donde se han incrementado las acciones de verificación para detectar personas con requerimientos judiciales vigentes.

De acuerdo con cifras entregadas por Migración Colombia, desde agosto de 2022 hasta la fecha han sido identificadas 223 personas, entre ciudadanos colombianos y extranjeros, que registraban órdenes de captura o notificaciones internacionales de Interpol.

Las autoridades reiteraron que la articulación entre Migración Colombia, la Dijín y organismos internacionales continuará siendo clave para impedir que personas con requerimientos judiciales evadan los controles ingresando al país.

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