Capturan en Antioquia a presunto financiador del narcotráfico internacional

Resumen: Capturan en Antioquia a presunto enlace financiero del narcotráfico internacional requerido por España mediante circular roja de Interpol.

En un operativo conjunto que impacta directamente las estructuras del narcotráfico, las autoridades lograron la captura de un hombre señalado como pieza clave en la financiación de redes criminales con alcance internacional.

El procedimiento se llevó a cabo el pasado 17 de abril en Antioquia, en desarrollo de una operación coordinada con organismos de inteligencia y cooperación internacional.

El capturado era requerido mediante circular roja de Interpol por autoridades judiciales de España, que lo investigan por su presunta participación en actividades relacionadas con el narcotráfico.

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Según las investigaciones, este individuo tendría un rol determinante en el sostenimiento económico de una organización criminal, aportando recursos que superan los mil millones de pesos para operaciones ilícitas.

Las autoridades indicaron que el implicado también habría coordinado encuentros en el municipio de Donmatías, Antioquia, con el objetivo de planear envíos de estupefacientes hacia Europa. Estos movimientos hacían parte de una red que operaba más allá de las fronteras, consolidando rutas internacionales de tráfico ilegal.

De acuerdo con el reporte oficial, los recursos gestionados por el capturado eran utilizados para fortalecer la estructura criminal, facilitar su expansión y financiar acciones que impactaban la seguridad en el territorio, incluyendo afectaciones contra la Fuerza Pública.

Este resultado se logró en el marco de una operación denominada “Limes”, que evidencia el trabajo articulado entre la Policía Nacional, unidades de inteligencia y organismos internacionales para enfrentar el crimen organizado transnacional.

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