Resumen: Captura de alias 'El Flaco' en Medellín impacta a disidencias señaladas de reclutamiento y logística criminal.

Golpe a las disidencias tras captura de alias ‘Flaco’, presunto jefe de finanzas en Medellín

La reciente captura de alias ‘Flaco’, un presunto integrante clave de estructuras armadas ilegales, representa un nuevo avance en las operaciones contra las disidencias que operan en Antioquia y otras regiones del país.

El procedimiento fue realizado en Medellín por unidades del Gaula Militar, en coordinación con la Fiscalía, como parte de las acciones para debilitar estas organizaciones.

El detenido, conocido con los alias de ‘Flaco’ o ‘Choroto’, sería señalado como uno de los responsables de manejar recursos económicos dentro de una estructura armada ilegal con presencia en el norte de Antioquia.

Según información oficial, este hombre tendría un rol estratégico en la adquisición de tecnología y materiales utilizados en acciones criminales.

De acuerdo con las autoridades, la captura permitió establecer que el implicado presuntamente coordinaba la compra de equipos como drones y elementos explosivos, además de servir como enlace logístico entre diferentes estructuras que delinquen en zonas del suroccidente del país. También se le atribuyen actividades relacionadas con reclutamiento ilegal y seguimiento a posibles víctimas de secuestro.

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Durante el operativo, le incautaron elementos como dinero en efectivo, munición, cargadores de arma de fuego y un dispositivo móvil que ahora es analizado por organismos de inteligencia para ampliar las investigaciones en curso.

Las autoridades indicaron que continuarán las operaciones en diferentes zonas del país con el objetivo de contrarrestar las actividades de estas estructuras y reducir su capacidad operativa, mientras avanzan los procesos judiciales derivados de esta captura.

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