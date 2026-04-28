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    ¡Fuego amigo! Oviedo marca distancia pública con Paloma y no aceptaría que Uribe sea ministro de Defensa

    Esta sorpresiva declaración ha agitado el panorama político

    Publicado por: SoloDuque

    Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como su fórmula a la Vicepresidencia
    Cortesía.
    ¡Fuego amigo! Oviedo marca distancia pública con Paloma y no aceptaría que Uribe sea ministro de Defensa

    Resumen: Juan Daniel Oviedo, actual fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia, marcó distancia públicamente frente a una de las propuestas más controversiales de su propia compañera de fórmula: nombrar al expresidente Álvaro Uribe Vélez como Ministro de Defensa.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una inesperada fisura se ha evidenciado en el interior de una de las campañas presidenciales más sonadas del momento. Juan Daniel Oviedo, actual fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia, marcó distancia públicamente frente a una de las propuestas más controversiales de su propia compañera de fórmula: nombrar al expresidente Álvaro Uribe Vélez como Ministro de Defensa.

    Esta sorpresiva declaración ha agitado el panorama político y que deja entrever tensiones sobre el rol del exmandatario en la contienda.

    “Es una estrategia de campaña”: Oviedo

    Las declaraciones se dieron durante una entrevista concedida al programa #ElRadar de Blu Radio. Al ser consultado sobre las declaraciones de Paloma Valencia en Plaza Pública en Santa Rosa de Osos y la marcada presencia del líder del Centro Democrático en la aspiración de Valencia, Oviedo no titubeó en mostrar su desacuerdo.

    El candidato a la Vicepresidencia fue enfático al desmarcarse de la idea de entregar a Uribe la cartera de Defensa.

    Para Oviedo, esta propuesta no es un plan de gobierno estructurado, sino que la calificó tajantemente como una “estrategia de campaña” diseñada para agitar el debate y movilizar a las bases más radicales del uribismo.

    El peso político del desacuerdo

    Lo verdaderamente relevante de esta situación no es el rechazo a la figura de Uribe en sí, sino de quién proviene la crítica. Que el propio candidato a la Vicepresidencia desautorice y califique de “estratégica” y poco viable la propuesta estrella de su candidata presidencial, evidencia una clara división de visiones dentro de la misma fórmula:

    Mientras Paloma Valencia busca asegurar el voto duro y tradicional de la derecha apelando a la seguridad democrática y la figura histórica de Uribe, Juan Daniel Oviedo mantiene una postura contraria, más de centro, buscando atraer a un electorado que podría espantarse con la idea de tener al expresidente en el gabinete.

    Por ahora, la candidata presidencial Paloma Valencia no se ha pronunciado sobre este “fuego amigo” por parte de su compañero de fórmula, pero las redes sociales y los sectores de oposición ya han comenzado a capitalizar estas declaraciones para señalar presuntas divisiones en su equipo de trabajo.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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