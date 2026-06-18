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Resumen: Un bus alimentador, una camioneta y un taxi chocaron en San Cristóbal, Bogotá. El bus cayó por una ladera y varias personas resultaron heridas.

Bus alimentador de TransMilenio cayó por una ladera tras un fuerte choque en Bogotá

Un accidente en Bogotá se registró en la localidad de San Cristóbal, donde un bus alimentador de TransMilenio, una camioneta y un taxi protagonizaron un fuerte choque que dejó varias personas lesionadas y provocó una amplia movilización de organismos de emergencia.

El siniestro ocurrió en la calle 63 sur con carrera 10N Este. De acuerdo con los reportes preliminares, la fuerza del impacto provocó que tanto el bus alimentador como la camioneta terminaran volcados.

La situación generó mayor preocupación debido a que el vehículo de transporte público cayó hacia una ladera cercana, aumentando el riesgo para sus ocupantes.

Tras conocerse la emergencia, unidades de socorro, ambulancias y personal especializado acudieron al lugar para atender a los afectados.

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Varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales de la capital para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han precisado el número exacto de lesionados ni la gravedad de las heridas sufridas.

El hecho generó congestión vehicular y preocupación entre los residentes del sector, quienes presenciaron las labores de rescate y atención desarrolladas por los organismos de emergencia.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del choque y establecer las responsabilidades correspondientes.

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