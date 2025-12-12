Resumen: Las autoridades desmantelaron la banda de los ‘Yoker’ tras una investigación de ocho meses que permitió capturar a siete integrantes e imputar a otros dos, responsables de 17 robos a bancos en Bogotá. La Policía y la Fiscalía establecieron sus roles, rutas de escape y métodos de vigilancia previa, y durante allanamientos en Kennedy y Bosa incautaron varios dispositivos móviles. La estructura habría hurtado cerca de 145 millones de pesos y operado en nueve localidades. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía.

¡Captura de película! Así cayó la banda de los ‘Yoker’, responsables de 17 asaltos a bancos en Bogotá

Una articulada operación entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación permitió la caída del Grupo Delincuencial Común Organizado conocido como los ‘Yoker’, responsable de al menos 17 asaltos a entidades financieras en nueve localidades de la capital.

Las autoridades capturaron mediante orden judicial a siete integrantes de esta estructura y formularon imputación a otros dos ya recluidos en centros carcelarios. Los operativos se realizaron tras un proceso investigativo que se extendió por ocho meses y que permitió documentar, con amplio soporte probatorio, la manera en que operaba esta banda dedicada al hurto bancario.

De acuerdo con los investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), los ‘Yoker’ funcionaban como una organización con roles claramente definidos: instaladores, transportadores, controladores y campaneros. Cada integrante cumplía funciones específicas en la ejecución de los asaltos. Antes de cada golpe, realizaban seguimientos prolongados para identificar los horarios de apertura y cierre, los movimientos de los usuarios y las medidas de seguridad de las sucursales seleccionadas.

Una vez reunida la información, ingresaban armados a las entidades, intimidaban a clientes y empleados, y sustraían el dinero de las cajas. La huida también estaba planificada: escapaban en taxis o vehículos de gama media por rutas previamente diseñadas para evitar retenes y cámaras de vigilancia. Para su operación contaban con radios, carros, motocicletas, armas de fuego y teléfonos celulares, herramientas que les permitían coordinar los movimientos en tiempo real.

Las autoridades ejecutaron cinco diligencias de allanamiento y registro en viviendas de Kennedy y Bosa, donde incautaron ocho dispositivos móviles que habrían sido utilizados como medios logísticos en los hurtos. La banda es señalada de cometer robos en entidades financieras ubicadas en Kennedy, Usaquén, Los Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal, Tunjuelito, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe y Engativá.

Además, varios de los capturados registran antecedentes por otros delitos, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de una estructura reincidente y especializada en este tipo de asaltos. Según las autoridades, los robos cometidos por el grupo representan una afectación económica cercana a los 145 millones de pesos en pérdidas para las entidades financieras.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado.

La Secretaría de Seguridad destacó que en lo corrido de 2025 el hurto a entidades financieras en Bogotá ha disminuido un 73 %, con 11 casos menos frente al mismo periodo de 2024. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a seguir aportando información que permita identificar y judicializar a estructuras que afecten la seguridad dela capital, a través de la línea 123