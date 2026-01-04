Resumen: La operación militar de Estados Unidos en Venezuela durante la madrugada del 3 de enero de 2026, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, dejó al menos 40 muertos y alrededor de 90 heridos, principalmente militares venezolanos. Los ataques se concentraron en puntos estratégicos como Fuerte Tiuna y las bases aéreas La Carlota y El Libertador. Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a Estados Unidos, donde enfrentan cargos penales. El gobierno estadounidense calificó la operación como un éxito, mientras que el futuro de Venezuela se mantiene incierto y las cifras de víctimas podrían aumentar.

Captura de Nicolás Maduro: ¿Qué se sabe sobre el número de víctimas tras los ataques de EE. UU.?

La operación militar ejecutada por Estados Unidos en Venezuela durante la madrugada del 3 de enero de 2026, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, dejó un saldo dramático en términos humanos: al menos 40 personas fallecidas y alrededor de 90 heridas, según reportes de medios internacionales y organizaciones médicas.

De acuerdo con Noticias Caracol, citando a The New York Times y a la organización Médicos Unidos de Venezuela, la mayoría de las víctimas pertenecen a las fuerzas armadas venezolanas y presentan lesiones graves por fuego cruzado y explosiones. Los heridos están siendo atendidos en hospitales militares de Caracas y Aragua.

Los ataques se concentraron en puntos estratégicos del aparato militar venezolano, entre los que se incluyen Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de Defensa en Caracas; la Base Aérea La Carlota, ubicada en la capital; y la Base Aérea El Libertador, situada en Palo Negro, estado Aragua.

Expertos en salud señalan que las cifras de víctimas podrían aumentar, dado que muchas zonas afectadas aún no han sido evaluadas de manera completa.

Esto le podría interesar: Se busca a «Maiky», perrito Pinscher extraviado en Colinas de Enciso

Captura y traslado a Estados Unidos

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos por unidades de élite estadounidenses —incluida la Delta Force— durante la operación nocturna y trasladados a bordo del buque USS Iwo Jima antes de ser llevados a Nueva York. Allí enfrentan cargos penales relacionados con narcoterrorismo y delitos vinculados al tráfico de drogas, según documentos de la fiscalía estadounidense.

El presidente estadounidense Donald Trump calificó la operación como una demostración del poderío militar de su país y anunció que Estados Unidos asumirá temporalmente funciones de seguridad y control durante un proceso de transición, sin entrar en detalles sobre la duración o alcance de esta intervención.

Por ahora, el futuro inmediato de Venezuela es incierto, con reacciones diversas dentro del país y un debate internacional sobre las implicaciones legales y diplomáticas de la operación.