«Happy new year»: El surrealista ingreso de Nicolás Maduro a las oficinas de la DEA en Nueva York

Minuto30.com .- Lo que el mundo presenció la noche de este sábado 3 de enero de 2026 fue una mezcla de tensión judicial y un despliegue de modales “diplomáticos” que nadie esperaba. Tras un largo periplo que incluyó una extracción de Caracas y una escala en Guantánamo, Nicolás Maduro llegó finalmente a la sede de la DEA en Manhattan, en una camioneta blindada y bajo un operativo de seguridad que paralizó varias calles de la Gran Manzana.

El video que es tendencia: Saludos en inglés y una lesión evidente

En las imágenes que ya son virales, se observa a un Maduro muy diferente al de los encendidos discursos en Miraflores. Al bajar del vehículo, escoltado por agentes federales y vistiendo un traje oscuro, el exmandatario sorprendió a los presentes al dirigirse a ellos en inglés:

“Nice to meet you” (Encantado de conocerlos) y “Good night, Happy New Year” (Buenas noches, feliz Año Nuevo), fueron las palabras que Maduro pronunció con calma mientras caminaba por el tapete de ingreso a la sede de la agencia antidrogas.

Sin embargo, detrás de la cortesía, el video reveló un detalle físico importante: Maduro mostró una dificultad marcada para caminar, haciendo un esfuerzo visible con lo que parece ser una lesión en su pie izquierdo. Aunque no hay un parte médico oficial, se especula si la herida se produjo durante el operativo de captura o en un intento de escape antes de ser extraído de Venezuela.

La primera imagen de Cilia Flores

El operativo también permitió captar la primera imagen de la ex primera dama, Cilia Flores, desde que fue capturada junto a su esposo. A diferencia de Maduro, a Flores se le vio protegida del invierno; la ya exprimera dama de Venezuela lucía un rompevientos verde y se mantenía cubierta hasta la cabeza con una capucha, visiblemente afectada por los -2 grados centígrados que azotan a Nueva York en este momento.

Caminó flanqueada por agentes de la DEA, cerca de su esposo, manteniendo silencio absoluto.

En “chancletas” y bajo custodia

Otros registros muestran que, tras el extenso viaje, Maduro ingresó a la zona de procesamiento vistiendo sandalias con medias blancas y un abrigo oscuro, una indumentaria inusual para quien hace apenas 24 horas ostentaba el poder absoluto.

Ambos pasarán el resto del fin de semana en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en celdas separadas, a la espera de su comparecencia ante el juez el próximo lunes 5 de enero, donde se les leerán formalmente los cargos por narco-terrorismo y conspiración criminal.

Estas primeras noches estarán aislados, según versión de medios norteamericanos.

