Resumen: La Policía, en una operación con el FBI, logró la captura de alias ‘Tovar’, un integrante clave del Tren de Aragua, solicitado en extradición por EE. UU. por tráfico de drogas.

Cayó alias ‘Tovar’, cabecilla del Tren de Aragua en Bogotá: será extraditado a EE.UU.

Un duro golpe contra el crimen organizado se logró en Bogotá, con la captura de alias ‘Tovar’, un importante integrante del temido Tren de Aragua.

Este sujeto es solicitado en extradición por una corte en Estados Unidos por el delito de tráfico de drogas, lo que demuestra el alcance internacional de la operación conjunta entre la Policía y el FBI.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Tovar’ era una pieza clave en la logística de estupefacientes en la capital, donde se encargaba de la consecución y distribución de drogas.

Se ha confirmado que recibía órdenes directas de alias ‘Chuky’, un hombre de confianza del cabecilla del Tren de Aragua en Colombia.

Siguen cayendo: la captura de alias ‘Tovar’ se suma a 49 detenidos este año

La Policía destacó que en lo corrido de 2025, 49 integrantes de esta estructura criminal han sido capturados, debilitando sus redes de extorsión, homicidios y tráfico en varias ciudades del país.

Con la captura de alias ‘Tovar’, las autoridades dan un nuevo golpe a esta organización mientras avanzan los trámites para su extradición.

