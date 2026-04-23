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    Allanamientos dejan capturados a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en Rionegro

    Autoridades detuvieron a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo y decomisaron armas y droga.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Allanamientos dejan capturados a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en Rionegro

    Resumen: Captura en Rionegro: autoridades detuvieron a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo y decomisaron armas y droga.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un operativo de seguridad dejó como resultado la captura de dos presuntos integrantes de una estructura criminal en el municipio de Rionegro, en medio de acciones coordinadas tras un reciente Consejo de Seguridad regional.

    De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la captura se produjo luego de varios procedimientos de registro y allanamiento realizados en diferentes puntos del municipio.

    En estas diligencias fueron detenidos dos hombres conocidos con los alias de ‘Nea’ o ‘Morado’ y ‘Lulo’, quienes serían señalados de tener vínculos con el denominado Clan del Golfo.

    Durante los operativos, las autoridades también lograron la incautación de sustancias estupefacientes, entre ellas varias dosis listas para su distribución y una cantidad adicional de marihuana. Asimismo, se decomisaron dos armas de fuego que, según las investigaciones, podrían estar relacionadas con actividades delictivas en la zona.

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    Las acciones hacen parte de una estrategia de refuerzo en materia de seguridad que se viene implementando en el Oriente antioqueño, con la participación de unidades de inteligencia, grupos especiales de la Policía Nacional y el apoyo de otras entidades como el Gaula y la Fuerza Aérea. El objetivo, según indicaron, es anticipar y contrarrestar la presencia de estructuras criminales.

    Los dos presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para establecer su posible participación en otras actividades ilegales.

    Allanamientos dejan capturados a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en Rionegro

    Foto cortesía Alcaldía de Rionegro.

    Allanamientos dejan capturados a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en Rionegro

    Foto cortesía Alcaldía de Rionegro.

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