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    ¡Lluvia de millones! La monumental cifra que el concierto de Ryan Castro le dejará a la economía de Medellín

    ‘Fico’ Gutiérrez celebró esta lluvia de ingresos

    Publicado por: SoloDuque

    "Se las quedo debiendo, Bogotá": Ryan Castro rompe el silencio tras la cancelación de su Live Session y promete un gesto especial
    Foto: Redes sociales Ryan Castro.
    ¡Lluvia de millones! La monumental cifra que el concierto de Ryan Castro le dejará a la economía de Medellín

    Resumen: Con cifras como estas, queda claro que apostarle a los megaeventos y apoyar el talento local no solo consolida a Medellín como la capital turística y del entretenimiento en América Latina, sino que llena los bolsillos de miles de comerciantes y emprendedores paisas

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El ‘Cantante del Ghetto’ no solo pondrá a vibrar y a perrear a sus miles de seguidores, sino que le dará un empujón histórico a la economía paisa. Así lo confirmó el alcalde Federico Gutiérrez, quien destacó que el próximo concierto de Ryan Castro es una prueba irrefutable del poder de la industria del entretenimiento como motor financiero de la ciudad.

    La millonaria inyección para la capital antioqueña

    Más allá de la música, el gran protagonista de este evento masivo es el dinero que circulará por las calles de Medellín. De acuerdo con las proyecciones compartidas por la administración distrital, el impacto económico será contundente:

    Ganancias millonarias: Se estima un gasto turístico directo de 6,9 millones de dólares, una cifra que oxigena de manera vital las finanzas locales.

    Asistencia masiva: Más de 40.000 personas se preparan para asistir al evento, atrayendo a miles de turistas nacionales e internacionales.

    Comercio a tope: Esta derrama económica se traducirá en hoteles con ocupación total, restaurantes trabajando a toda marcha, transporte público y privado activo, y cientos de empleos directos e indirectos.

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    “La cultura es desarrollo”

    A través de su cuenta de X, ‘Fico’ Gutiérrez celebró esta lluvia de ingresos y aprovechó para destacar el posicionamiento global de la ciudad:

    “Aquí la cultura no es discurso, es desarrollo. Hoy Medellín es una ciudad que el mundo quiere visitar… y donde los artistas quieren estar. Estamos llevando a Medellín a otro nivel”.

    Con cifras como estas, queda claro que apostarle a los megaeventos y apoyar el talento local no solo consolida a Medellín como la capital turística y del entretenimiento en América Latina, sino que llena los bolsillos de miles de comerciantes y emprendedores paisas que se benefician de esta ola musical. ¡Todo está listo para que la ciudad facture al ritmo del reguetón!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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