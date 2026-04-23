Resumen: Con cifras como estas, queda claro que apostarle a los megaeventos y apoyar el talento local no solo consolida a Medellín como la capital turística y del entretenimiento en América Latina, sino que llena los bolsillos de miles de comerciantes y emprendedores paisas

¡Lluvia de millones! La monumental cifra que el concierto de Ryan Castro le dejará a la economía de Medellín

Minuto30.com .- El ‘Cantante del Ghetto’ no solo pondrá a vibrar y a perrear a sus miles de seguidores, sino que le dará un empujón histórico a la economía paisa. Así lo confirmó el alcalde Federico Gutiérrez, quien destacó que el próximo concierto de Ryan Castro es una prueba irrefutable del poder de la industria del entretenimiento como motor financiero de la ciudad.

La millonaria inyección para la capital antioqueña

Más allá de la música, el gran protagonista de este evento masivo es el dinero que circulará por las calles de Medellín. De acuerdo con las proyecciones compartidas por la administración distrital, el impacto económico será contundente:

Ganancias millonarias: Se estima un gasto turístico directo de 6,9 millones de dólares, una cifra que oxigena de manera vital las finanzas locales.

Asistencia masiva: Más de 40.000 personas se preparan para asistir al evento, atrayendo a miles de turistas nacionales e internacionales.

Comercio a tope: Esta derrama económica se traducirá en hoteles con ocupación total, restaurantes trabajando a toda marcha, transporte público y privado activo, y cientos de empleos directos e indirectos.

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“La cultura es desarrollo”

A través de su cuenta de X, ‘Fico’ Gutiérrez celebró esta lluvia de ingresos y aprovechó para destacar el posicionamiento global de la ciudad:

“Aquí la cultura no es discurso, es desarrollo. Hoy Medellín es una ciudad que el mundo quiere visitar… y donde los artistas quieren estar. Estamos llevando a Medellín a otro nivel”.

Con cifras como estas, queda claro que apostarle a los megaeventos y apoyar el talento local no solo consolida a Medellín como la capital turística y del entretenimiento en América Latina, sino que llena los bolsillos de miles de comerciantes y emprendedores paisas que se benefician de esta ola musical. ¡Todo está listo para que la ciudad facture al ritmo del reguetón!