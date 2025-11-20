Menú Últimas noticias
    Operativo en Cristo Rey dejó capturados al cabecilla y 12 integrantes GDCO La Raya

    Operativo en Medellín dejó la captura de alias Chucho y otros 12 integrantes del GDCO La Raya.

    Melissa Noreña

    Operativo en Cristo Rey dejó capturados al cabecilla y 12 integrantes GDCO La Raya

    Resumen: Operativo en Medellín dejó la captura de alias Chucho y otros 12 integrantes del GDCO La Raya. Las autoridades incautaron droga y desarticularon una estructura que movía $45 millones mensuales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una contundente captura conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación permitió desarticular un importante eslabón del GDCO La Raya.

    En el operativo cayó alias ‘Chucho’, señalado coordinador del tráfico de estupefacientes de este grupo criminal y quien llevaba más de 15 años moviendo las rentas ilícitas del sector de Cristo Rey.

    La intervención se desarrolló mediante tres diligencias de registro y allanamiento en puntos estratégicos previamente georreferenciados, donde también se hicieron efectivas diez órdenes de captura en vía pública.

    En total, 13 personas fueron detenidas y quedaron a disposición de las autoridades por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir agravado.

    Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 780 gramos de marihuana, dos celulares y elementos usados para la dosificación de droga.

    Las investigaciones señalan que alias Chucho manejaba la dosificación, almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas para las economías criminales del GDCO Plaza Cristo Rey, estructura que obtenía mensualmente cerca de $45 millones en rentas ilegales.

    Para evitar ser ubicado, el capturado cambiaba constantemente de residencia y utilizaba casas de fachada, lo que dificultaba las labores de inteligencia. Sin embargo, la operación conjunta permitió ubicarlo y detenerlo en simultáneo con otros integrantes de la organización.

    Alias Chucho habría ejercido roles de mando por más de una década, controlando expendios, participando en disputas territoriales y presuntamente ordenando amenazas y extorsiones para mantener dominio en corredores de microtráfico.

