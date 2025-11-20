Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Operativo en Medellín dejó la captura de alias Chucho y otros 12 integrantes del GDCO La Raya. Las autoridades incautaron droga y desarticularon una estructura que movía $45 millones mensuales.

Operativo en Cristo Rey dejó capturados al cabecilla y 12 integrantes GDCO La Raya

Una contundente captura conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación permitió desarticular un importante eslabón del GDCO La Raya.

En el operativo cayó alias ‘Chucho’, señalado coordinador del tráfico de estupefacientes de este grupo criminal y quien llevaba más de 15 años moviendo las rentas ilícitas del sector de Cristo Rey.

La intervención se desarrolló mediante tres diligencias de registro y allanamiento en puntos estratégicos previamente georreferenciados, donde también se hicieron efectivas diez órdenes de captura en vía pública.

En total, 13 personas fueron detenidas y quedaron a disposición de las autoridades por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir agravado.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 780 gramos de marihuana, dos celulares y elementos usados para la dosificación de droga.

Lea también: Deslizamiento de tierra casi arrastra bus en la vía Quibdó–Medellín

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las investigaciones señalan que alias Chucho manejaba la dosificación, almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas para las economías criminales del GDCO Plaza Cristo Rey, estructura que obtenía mensualmente cerca de $45 millones en rentas ilegales.

Para evitar ser ubicado, el capturado cambiaba constantemente de residencia y utilizaba casas de fachada, lo que dificultaba las labores de inteligencia. Sin embargo, la operación conjunta permitió ubicarlo y detenerlo en simultáneo con otros integrantes de la organización.

Alias Chucho habría ejercido roles de mando por más de una década, controlando expendios, participando en disputas territoriales y presuntamente ordenando amenazas y extorsiones para mantener dominio en corredores de microtráfico.

Más noticias de Medellín