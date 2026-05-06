Fin del juego para alias ‘Fracasado’: cayó cabecilla en Yarumal, Antioquia

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Resumen: Capturan a alias 'Fracasado', presunto cabecilla de estructura criminal en Yarumal, Antioquia, señalado de homicidio, extorsión y control territorial.

La captura de alias ‘Fracasado’, el presunto cabecilla de una red de apoyo a estructuras criminales, representa un nuevo golpe a las organizaciones ilegales que operan en el norte de Antioquia.

El procedimiento fue realizado mediante un trabajo conjunto entre unidades de la Policía y el Ejército, en una acción que busca debilitar las capacidades logísticas y delictivas en esta subregión.

Alias ‘Fracasado’ era requerido por varios delitos de alto impacto, entre ellos homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Según las autoridades, este presunto cabecilla tendría una trayectoria criminal de varios años y habría desempeñado un papel clave dentro de una organización con presencia en municipios como Yarumal, Valdivia y Tarazá.

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Las investigaciones indican que el señalado ejercía control territorial a través de actividades ilícitas que incluían homicidios selectivos, secuestros y extorsiones. Además, estaría vinculado a economías ilegales relacionadas con el narcotráfico, especialmente en zonas rurales donde se desarrolla la recolección de insumos para la producción de drogas.

Entre los hechos que son materia de investigación, se encuentra su presunta participación en un homicidio ocurrido en 2025 en zona rural del municipio de Valdivia.

Este caso hace parte de los procesos judiciales que avanzan en su contra y que serán evaluados por las autoridades competentes.

La captura se llevó a cabo en el marco de una orden judicial, luego de labores investigativas adelantadas por unidades especializadas.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el proceso legal en su contra.

Las autoridades señalaron que este resultado impacta directamente la estructura criminal a la que pertenecería el capturado, debilitando su capacidad de acción en la región.

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