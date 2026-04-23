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Resumen: Una familia del barrio Aranjuez San Isidro, en la zona nororiental de Medellín, pide ayuda en la búsqueda de un querido peludito. Se trata de Niño, un gatico que se escapó de su hogar y tiene a su familia sumamente triste y preocupada.

¡Ayúdanos a encontrarlo! Buscan desesperadamente a «Niño», un gatico extraviado en Aranjuez San Isidro

Minuto30.com .- Una familia del barrio Aranjuez San Isidro, en la zona nororiental de Medellín, pide ayuda en la búsqueda de un querido peludito. Se trata de Niño, un gatico que se escapó de su hogar y tiene a su familia sumamente triste y preocupada.

Datos clave para identificar a Niño

Para facilitar su búsqueda entre los vecinos de la zona, sus dueños han compartido la información principal sobre su desaparición:

¿Cuándo se perdió? El gatico se escapó en horas de la noche del pasado martes, 21 de abril.

¿Dónde fue visto por última vez? En el sector de Aranjuez San Isidro, específicamente en las inmediaciones de la conocida “cuadra la B”.

Nombre: El felino responde al nombre de Niño.

¡Tu ayuda es fundamental para que regrese a casa!

Cualquier pista, por más pequeña que parezca, puede ser la clave para terminar con la angustia de esta familia. Si transitas por este sector, por favor mantén los ojos bien abiertos en techos, zonas verdes o rincones donde un gatico asustado pueda esconderse.

Si lo has visto, lo tienes resguardado o cuentas con alguna información sobre su paradero, comunícate de manera urgente a la siguiente línea:

📞 Línea de contacto: 321 801 1139

¡Si no vives en Aranjuez, tu ayuda compartiendo este mensaje en tus redes sociales y grupos de WhatsApp es igual de valiosa para lograr que Niño se reencuentre con sus seres queridos!