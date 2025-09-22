¡Alarma en Hollywood! Tom Holland se lesiona en el set de Spider-Man y el rodaje se paraliza

Resumen: Tom Holland sufrió una contusión en el rodaje de "Spider-Man: Brand New Day" en Escocia, lo que provocó una pausa en la filmación. El actor se recupera y el estreno sigue en pie para julio de 2026
Minuto30.com .- El actor Tom Holland sufrió una contusión en el set de filmación de «Spider-Man: Brand New Day», lo que ha provocado una pausa en el rodaje, según reportes del diario británico The Sun. El actor, que interpreta a Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel, se tomará un descanso de la filmación durante varios días tras el accidente.
El rodaje de la película, dirigida por Destin Daniel Cretton, comenzó en julio en Glasgow, Escocia. La filmación utiliza locaciones reales y cuenta con la aparición de otros personajes del universo Marvel, según confirmaron Sony Pictures y Marvel Studios.
El estreno de “Spider-Man: Brand New Day” está previsto para el 31 de julio de 2026. Se espera que la lesión de Holland no afecte la fecha de lanzamiento de la película.
Aquí más Noticias de Entretenimiento