Cae peligrosa banda que engañaba y secuestraba víctimas en el Oriente antioqueño

Resumen: Capturados tres integrantes de los 'Gaitanistas' en el Oriente antioqueño por secuestro y extorsión mediante falsos servicios.

En un operativo del GAULA de la Policía y la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL). En el marco de la operación “AGAMENÓN”, las autoridades hicieron efectivas las capturas de tres presuntos integrantes del grupo criminal autodenominado “Ejército Gaitanistas de Colombia”.

Los procedimientos, que incluyeron allanamientos simultáneos en los municipios de Rionegro, Bello y Floridablanca (Santander), permitieron poner tras las rejas a individuos que tenían azotada a la región con una de las modalidades delictivas más peligrosas: el secuestro extorsivo bajo engaño.

Según la investigación, los capturados utilizaban la estrategia de los “falsos servicios” para atraer a sus víctimas hacia zonas rurales estratégicas de Marinilla, Rionegro y La Ceja.

Una vez en el lugar, los ciudadanos eran interceptados por hombres armados que, bajo intimidación, los privaban de la libertad para luego exigir millonarias sumas de dinero a sus familias a cambio de su liberación.

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Se estima que esta estructura criminal lograba recaudar mensualmente entre $150 y $300 millones de pesos, consolidando una red financiera basada en el miedo y la coacción.

Entre los detenidos destacan alias “Marranero” y alias “Malaver”, sujetos con un amplio prontuario delictivo que incluye delitos como hurto, lesiones personales, fuga de presos y porte ilegal de armas.

Alias “Malaver”, señalado específicamente como el dinamizador de los falsos servicios, era una pieza clave en la logística de estos plagios. Durante el operativo, las autoridades incautaron equipos móviles que serán pieza fundamental para desmantelar por completo el alcance de esta organización y posibles cómplices adicionales.

Los capturados deberán responder ante la justicia por concierto para delinquir agravado, secuestro simple, secuestro extorsivo y hurto.

La Policía Nacional ha hecho un llamado enfático a la comunidad para continuar denunciando cualquier actividad sospechosa, recordando que la reserva de la fuente es total para garantizar la seguridad de quienes colaboran con la justicia.

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