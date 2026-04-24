Resumen: Se espera que en los próximos minutos se emita un pronunciamiento oficial por parte de la Alcaldía de Cali y el Ministerio de Defensa, entregando un balance consolidado

¡ÚLTIMA HORA! Atentado terrorista con vehículo cargado de explosivos sacude el Batallón Pichincha en el sur de Cali

Minuto30.com .- Máxima alerta y momentos de pánico se viven a esta hora en la capital del Valle del Cauca. Lo que inicialmente se reportó a través de redes sociales como la explosión y el posterior incendio de un bus en el sur de la ciudad, acaba de ser confirmado por fuentes oficiales del Ejército Nacional como un atentado terrorista dirigido contra las instalaciones de la Tercera Brigada.

Un vehículo acondicionado con una fuerte carga de explosivos detonó en las inmediaciones del emblemático Cantón Militar Pichincha, desencadenando una emergencia a gran escala que mantiene paralizada esta zona de Cali.

La explosión estremeció al sur de Cali

El terror se apoderó de los habitantes del sur de la ciudad hace pocos minutos. A través de múltiples videos aficionados que ya circulan en redes sociales, ciudadanos captaron los instantes posteriores a la fuerte detonación. En las imágenes se observa un vehículo (tipo bus) completamente envuelto en llamas, levantando una densa columna de humo negro visible desde varios kilómetros a la redonda.

Según los reportes preliminares de los residentes de barrios aledaños, el estruendo fue tan violento que la onda expansiva se sintió en gran parte del sur de la capital vallecaucana, haciendo vibrar ventanas y puertas en un amplio radio.

Daños materiales y despliegue de emergencias

La magnitud del ataque terrorista ha dejado graves secuelas en el entorno urbano colindante al cantón militar. Las autoridades han confirmado de manera preliminar los siguientes impactos:

Afectación a la infraestructura civil: La fuerte detonación no solo afectó el perímetro de las instalaciones militares, sino que causó daños considerables en los ventanales, techos y fachadas de las viviendas y edificaciones civiles cercanas al lugar de la explosión.

Atención de primera línea: En este momento, el sector es un escenario de caos controlado. Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, múltiples ambulancias y patrullas de la Policía Metropolitana se encuentran en el lugar para sofocar las llamas del vehículo, atender a posibles heridos y estabilizar a las personas que sufrieron crisis nerviosas por el fuerte impacto.

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Cierres viales y protocolos de máxima seguridad

Ante la confirmación del acto terrorista, las Fuerzas Militares y de Policía han desplegado un fuerte dispositivo de seguridad en toda la comuna.

Acordonamiento: Se ha ordenado el cierre total de las vías de acceso que comunican con el Batallón Pichincha. Habitantes del sector reportan una fuerte restricción de movilidad y la presencia de anillos de seguridad perimetrales.

Equipos antiexplosivos: Unidades especializadas y técnicos antiexplosivos (EXDE) ya se encuentran inspeccionando minuciosamente el vehículo incinerado y la zona cero para descartar la presencia de cargas secundarias (una táctica criminal común para afectar a los equipos de socorro).

Se espera que en los próximos minutos se emita un pronunciamiento oficial por parte de la Alcaldía de Cali y el Ministerio de Defensa, entregando un balance consolidado sobre si existen víctimas mortales o uniformados heridos tras este cobarde ataque terrorista.

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