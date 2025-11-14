Resumen: Dos hombres fueron capturados en Itagüí tras un ataque armado contra un conductor en Envigado. Cámaras permitieron rastrear su ruta y recuperar armas con supresor.

Así capturaron a dos hombres que persiguieron y atacaron a tiros a conductor en Envigado

Un ataque armado ocurrido en el barrio Alcalá, en Envigado, terminó con la captura de dos hombres señalados de perseguir y disparar contra un conductor de un carro.

Según el reporte oficial, los dos criminales se movilizaban inicialmente en una motocicleta desde la cual siguieron a la víctima. Tras interceptarlo, abrieron la puerta del vehículo y habrían accionado un arma de fuego en repetidas ocasiones. Posteriormente, abandonaron la moto y continuaron la huida en un automóvil.

Afortunadamente, gracias a la rápida reacción de las autoridades, la víctima herida fue trasladada a un centro asistencial; hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Por otro lado, las unidades de la fuerza pública que estaban en el evento acudieron de inmediato para asegurar la zona y activar los protocolos de contención.

Con la información obtenida por las cámaras, las autoridades siguieron la ruta del vehículo utilizado en la fuga. El automotor fue interceptado en el barrio Santa María de Itagüí, donde patrullas de vigilancia capturaron a los dos posibles responsables.

El teniente coronel Ramiro Alexander Montañez, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, confirmó que a los capturados se les incautaron dos armas de fuego con supresor de sonido, además de proveedor y munición. Los hombres, de 31 y 47 años, fueron dejados a disposición de la Fiscalía por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, porte y tráfico de armas de fuego.

Los detenidos registran antecedentes por homicidio, porte ilegal de armas, estupefacientes y hurto, lo que para las autoridades evidencia una presunta actividad delictiva reiterada.

