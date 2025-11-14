Menú Últimas noticias
    ¡Salsita pa' este puente! La colombiana Naty Botero regresa a la música con tremendo palo

    La cantante Naty Botero regresó a la escena musical con “Dulcesito en el Café”.

    Publicado por: Julian Medina

    Cortesía.
    Resumen: La cantante Naty Botero regresó a la escena musical con “Dulcesito en el Café”, una salsa moderna y romántica en colaboración con el productor Yera. La canción, que fusiona el Caribe con la sensibilidad contemporánea, celebra el amor en los pequeños detalles y da inicio a la temporada decembrina.

    La cantante y compositora colombiana Naty Botero marca su regreso musical y da la bienvenida a la temporada decembrina con el lanzamiento de “Dulcesito en el Café”, un nuevo sencillo en colaboración con el músico y productor samario Yera. La canción se presenta como una salsa moderna, fresca y romántica, cargada de sabor y sentimiento.

    “Dulcesito en el Café” celebra el amor en sus expresiones más cotidianas: los pequeños gestos y los detalles sinceros que «endulzan la vida». Naty Botero explicó que el tema habla de “esos regalos sencillos que se sienten grandes —como una mirada, un mensaje o un cafecito compartido—”.

    La canción fue compuesta por ambos artistas y producida por Yera, quien logra una elegante fusión entre el espíritu del Caribe y la estética de la nueva música latina. El resultado es una salsa que incorpora trompetas cálidas, percusiones vivas y una atmósfera contemporánea.

    El lanzamiento se acompaña de un video oficial grabado en Jate, un restaurante samario de inspiración neo-cubana, donde se retrata la energía de la canción a través de luces cálidas y la química entre Naty Botero y Yera.

    “Dulcesito en el Café” es el abrebocas de la exploración artística que Naty Botero planea para el final de 2025 y el 2026, reafirmando su capacidad para reinventarse sin perder su esencia auténtica y alegre. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales.

