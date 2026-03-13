Resumen: Confirman el asesinato del líder social Wilmer Benítez en Caucasia. Su cuerpo fue hallado en el río Cauca tras varios días desaparecido.

Hallan en el río Cauca al líder social que había desaparecido en Caucasia: fue torturado y asesinado

Un nuevo hecho de violencia contra líderes comunitarios se registró en el Bajo Cauca antioqueño. El asesinato de líder social Wilmer Benítez fue confirmado por organizaciones defensoras de derechos humanos, luego de que su cuerpo fuera hallado en el río Cauca tras varios días desaparecido.

De acuerdo con información del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz y la Fundación Sumapaz, la víctima era un reconocido líder social, comunitario y promotor deportivo del corregimiento de Margento, del municipio de Caucasia.

El líder social había sido reportado como desaparecido desde el pasado 6 de marzo. Tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en aguas del Rrío Cauca, en jurisdicción del municipio de Nechí.

Lea también: Cae en Urabá el influencer que presumía su Tesla Cybertruck: le hallaron armas y millones en efectivo

Según reportes preliminares divulgados por organizaciones sociales, el asesinato del líder habría ocurrido en medio de un acto de extrema violencia. Las denuncias indican que Benítez habría sido torturado y posteriormente asesinado con arma de fuego.

Además, sus victimarios habrían arrojado el cuerpo al río amarrado a costales con piedras con el fin de impedir que saliera a la superficie.

A través de un pronunciamiento público, la Fundación Sumapaz rechazó el crimen y pidió a las autoridades avanzar con rapidez en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Con este caso, las organizaciones sociales reportan que seis líderes han sido asesinados en Antioquia en lo corrido del año, mientras que a nivel nacional la cifra ya asciende a 29 víctimas.

Según Indepaz, este hecho ocurre en una región marcada por la presencia y disputa territorial de varios grupos armados ilegales, entre ellos el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional y otras estructuras criminales que buscan controlar economías ilícitas en el Bajo Cauca.

Más noticias de Antioquia