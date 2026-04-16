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    El menor Yeison Andrés Henao desapareció en Bello

    Fue visto por ultima vez el 11 de abril en el barrio París, Bello

    Publicado por: Juan Manuel

    El menor Yeison Andrés Henao desapareció en Bello

    Resumen: Yeison Andrés Henao Zambrano es un adolescente de 16 años, de sexo masculino, colombiano, identificado como hombre. Al momento de la información registrada, se describe como una persona joven cuya identidad y características básicas han sido plenamente establecidas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Yeison Andrés Henao Zambrano es un adolescente de 16 años, de sexo masculino, colombiano, identificado como hombre. Al momento de la información registrada, se describe como una persona joven cuya identidad y características básicas han sido plenamente establecidas.

    En cuanto a su apariencia, se indica que vestía una camiseta blanca y un pantalón de sudadera color azul rey. Además, cuenta con una señal particular que puede ayudar en su identificación: un lunar pequeño ubicado debajo del ojo derecho.

    Su desaparición ocurrió el 11 de abril de 2026 en el barrio París del municipio de Bello, Antioquia. Esta información es clave para su búsqueda y localización, ya que precisa el lugar, la fecha y las características físicas y de vestimenta al momento de su desaparición.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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