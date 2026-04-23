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    ¡Lo pillaron en la vía! Iba con droga y material de guerra en Amagá

    Un operativo en Antioquia dejó al descubierto un cargamento de material de guerra y estupefacientes oculto en un vehículo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Lo pillaron en la vía! Iba con droga y material de guerra en Amagá
    Foto de Policía Nacional.
    ¡Lo pillaron en la vía! Iba con droga y material de guerra en Amagá

    Resumen: Captura en Amagá: autoridades incautaron droga y material bélico en operativo conjunto. El cargamento iba rumbo a Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las autoridades capturaron a un hombre que se movilizaba por las vías del municipio de Amagá, Antioquia, con estupefacientes y material de guerra de uso militar.

    El operativo fue desarrollado de manera conjunta entre unidades del Gaula Militar de la Cuarta Brigada y el CTI de la Fiscalía, como parte de acciones de control sobre corredores estratégicos de movilidad.

    Durante la intervención, los uniformados realizaron la inspección del automotor y detectaron compartimientos ocultos donde se encontraba el cargamento ilegal.

    En el procedimiento, la captura del conductor permitió incautar cerca de 70 paquetes de pasta base de coca, con un peso aproximado de 55 kilogramos, así como 25 proveedores para fusil.

    Según las autoridades, estos elementos estaban acondicionados en caletas para evitar ser detectados durante los controles en carretera.

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    Las investigaciones preliminares indican que la sustancia ilícita habría sido movilizada desde el departamento del Cauca y tenía como destino final la ciudad de Medellín. Desde allí, presuntamente sería distribuida hacia estructuras ilegales que operan en distintas zonas del departamento de Antioquia.

    El valor del material decomisado superaría los $300 millones de pesos en el mercado ilegal, lo que representa un golpe a las finanzas de organizaciones criminales que utilizan estas rutas para el tráfico de drogas y armamento.

    Tanto el detenido como el material de guerra incautado fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, que avanzan en el proceso de judicialización para establecer su posible relación con redes delictivas.

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