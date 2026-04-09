Resumen: Autoridades confirman la captura de alias 'Toco' en San Roque, Antioquia. Señalado cabecilla del GDO Robledo enfrentará cargos por narcotráfico y otros delitos.

¡Se le acabó el escondite! Fico Gutiérrez se pronunció tras la captura de alias ‘Toco’, máximo cabecilla del GDO Robledo

Tras una labor de inteligencia que permitió su ubicación en el municipio de San Roque, Antioquia, la fuerza pública reportó la captura de Jorge Iván, más conocido como alias de ‘Toco.

El detenido es señalado por las autoridades como uno de los líderes principales del Grupo delincuencial Organizado (GDO) Robledo, estructura con amplio historial en el Valle de Aburrá.

El operativo fue el resultado de una acción coordinada entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, poniendo fin a una búsqueda que se había intensificado desde el año 2018.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el procedimiento, destacando que alias ‘Toco’ era el último integrante por detener de un cartel de los más buscados publicado en su anterior mandato.

Durante su intervención, el mandatario expresó sus discrepancias frente a las políticas de “Paz Total” del Gobierno Nacional, manifestando su preocupación ante la posibilidad de que figuras del alto perfil criminal reciban beneficios como gestores de paz.

“Que no vaya a ser que ahora que logramos la captura de alias ‘Toco’, a Petro le dé por nombrar los gestores de paz, o que se los lleve para Palacio”, afirmó el mandatario.

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Y agregó: “Nos encontramos con el peor obstáculo de todos. No son los criminales, es el gobierno nacional”, sentenció el alcalde.

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Según el reporte oficial, alias ‘Toco’ habría iniciado su trayectoria criminal hace dos décadas como jefe de sicarios, ascendiendo hasta coordinar rutas de exportación de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, operando principalmente desde la zona norte de Colombia.

El procesado fue presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de su detención y la imputación de cargos por delitos como concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas.

La alcaldía sostiene que este resultado es un paso clave para desarticular el mando jerárquico de las organizaciones que operan en las comunas de la ciudad, al tiempo que mantiene el debate público sobre la autonomía y los métodos de seguridad en el territorio nacional.

🚨🚨🚨En 2018, en mi primera alcaldía, incluimos a alias “Toco” en el cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. Fuimos contundentes: de ocho cabecillas priorizados, siete cayeron. Él se escondió durante siete años, se movió, intentó burlar a la justicia… pero aquí no… pic.twitter.com/YQ41DuCIr9 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 9, 2026

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