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    ¡Atención! Se frenan diálogos de paz urbana tras escándalo de fiesta en cárcel de Itagüí

    Las autoridades decidieron frenar los diálogos de paz urbana mientras se aclara la situación.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Atención! Se frenan diálogos de paz urbana tras escándalo de fiesta en cárcel de Itagüí
    Foto de archivo y X @claudiacarrasq.
    ¡Atención! Se frenan diálogos de paz urbana tras escándalo de fiesta en cárcel de Itagüí

    Resumen: Suspenden diálogos de paz urbana en Medellín tras escándalo por evento en cárcel de Itagüí con artista vallenato.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Los diálogos de paz urbana en el Valle de Aburrá quedaron suspendidos de manera temporal tras el escándalo generado por un presunto concierto realizado en la cárcel de Itagüí. La decisión fue anunciada por la delegación del Gobierno Nacional que participa en este proceso de interlocución con estructuras criminales.

    A través de un comunicado oficial, el equipo encargado de las conversaciones señaló que los hechos ocurridos dentro del centro penitenciario, relacionados con el ingreso de un artista para una presentación, no hacen parte de las condiciones ni garantías establecidas para el desarrollo de este mecanismo.

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    La delegación manifestó su rechazo frente a lo sucedido y anunció la suspensión inmediata de la agenda prevista con los voceros de organizaciones criminales, hasta que se esclarezcan las circunstancias del caso y se determinen responsabilidades.

    El episodio ha generado cuestionamientos sobre el manejo de los espacios destinados a las conversaciones, así como sobre los controles al interior de la cárcel de Itagüí.

    En este contexto, también se respaldaron las acciones adoptadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que inició investigaciones internas para determinar cómo se permitió el ingreso del artista.

    La suspensión de los diálogos de paz urbana se produce en un momento clave para este tipo de procesos, que buscan reducir la violencia mediante acercamientos con estructuras de alto impacto en la región.

    Por ahora, no se ha definido cuándo se retomarán las conversaciones, mientras avanzan las investigaciones y se adoptan medidas frente a las irregularidades detectadas.

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