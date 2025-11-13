Resumen: Ejército capturó en Briceño a alias ‘Tatareto’, mano derecha de ‘Primo Gay’ y cabecilla del Frente 36. Durante el operativo fue liberado un secuestrado.

Alias ‘Tatareto’ cayó en Briceño mientras tenía a un hombre secuestrado: duro golpe a las disidencias

En un contundente golpe al crimen organizado, tropas del Ejército Nacional capturaron en Briceño, Antioquia, a alias ‘Tatareto’, señalado como mano derecha de alias ‘Primo Gay’ y quinto al mando del Frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Calarcá’.

El operativo fue ejecutado por unidades de la Cuarta Brigada, en el corregimiento Travesías, donde también fue capturado otro integrante de la estructura y liberado un hombre que había sido secuestrado días atrás por los ilegales en el norte del departamento.

De acuerdo con el brigadier general Carlos Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada, alias Tatareto tendría más de una década de trayectoria criminal, participando en acciones de intimidación, extorsión y control territorial en municipios del norte antioqueño.

Además, sería responsable de varios ataques con explosivos contra el proyecto hidroeléctrico de Chorreritas, así como de amenazas a trabajadores de Hidroituango.

Durante la operación también fue capturado alias ‘El Gordo’, presunto miembro de las disidencias de alias Calarcá, con seis años de actividad ilegal y posible implicación en desplazamientos forzados y asesinatos recientes en Briceño.

Las autoridades confirmaron que ambos delincuentes estarían involucrados en la instalación de explosivos para atentar contra tropas del Ejército en la vía Travesías – El Hoyo, además de ser pieza clave en la financiación y expansión del Frente 36 en el norte de Antioquia.

El Ejército Nacional continuará con operaciones militares y de inteligencia en la zona, buscando desmantelar por completo las disidencias que operan bajo el mando de alias Primo Gay y Calarcá.

