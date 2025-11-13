Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    Frenan el ‘paseo’ de los delincuentes: 39 motos y 20 capturados en Aranjuez

    La Policía captura a 20 personas, incauta 46 armas blancas y 39 motos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Frenan el ‘paseo’ de los delincuentes: 39 motos y 20 capturados en Aranjuez

    Resumen: La Policía captura a 20 personas, incauta 46 armas blancas y 39 motos. Fuerte golpe al delito en la Comuna 4.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá le metieron la ficha en Aranjuez, desplegando un operativo de control y registro.

    La estrategia de «autoridad y orden» se concentró en los barrios Aranjuez, Berlín y Sevilla, con resultados que incluyen desde capturas hasta la incautación de vehículos y armas.

    La jugada arrancó con más de 700 verificaciones de antecedentes y el registro exhaustivo de 600 motocicletas y 100 automotores, buscando poner en cintura a los que andan «fuera de la ley».

    Lea también: ¡Grupo completo! La Selección Colombia entrenó en Fort Lauderdale

    El «barrido» en Aranjuez, producto de un análisis detallado de los fenómenos delictivos de la zona, fue contundente:

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    • Inmovilizadas 39 motocicletas: Tres de ellas estaban siendo usadas directamente para cometer hurtos.
    • Armas blancas: incautaron 46 armas blancas, un «arsenal» que ahora está fuera de las calles.
    • Comparendos: impusieron más de 50 comparendos por «comportamientos contrarios a la convivencia», un llamado de atención a los que no respetan las normas básicas.

    Pero la operación no se quedó solo en Aranjuez. Paralelamente, en otros puntos de Medellín, la Policía continuó su ofensiva:

    20 capturados en flagrancia, una captura por orden judicial y un carro y seis motocicletas recuperadas.

    Frenan el 'paseo' de los delincuentes: 39 motos y 20 capturados en Aranjuez

    Foto de cortesía.

    Frenan el 'paseo' de los delincuentes: 39 motos y 20 capturados en Aranjuez

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Federico Gutiérrez hace anuncios sobre las fotomultas en la ciudad

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.