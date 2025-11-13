Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía captura a 20 personas, incauta 46 armas blancas y 39 motos. Fuerte golpe al delito en la Comuna 4.

Frenan el ‘paseo’ de los delincuentes: 39 motos y 20 capturados en Aranjuez

La Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá le metieron la ficha en Aranjuez, desplegando un operativo de control y registro.

La estrategia de «autoridad y orden» se concentró en los barrios Aranjuez, Berlín y Sevilla, con resultados que incluyen desde capturas hasta la incautación de vehículos y armas.

La jugada arrancó con más de 700 verificaciones de antecedentes y el registro exhaustivo de 600 motocicletas y 100 automotores, buscando poner en cintura a los que andan «fuera de la ley».

Lea también: ¡Grupo completo! La Selección Colombia entrenó en Fort Lauderdale

El «barrido» en Aranjuez, producto de un análisis detallado de los fenómenos delictivos de la zona, fue contundente:

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Inmovilizadas 39 motocicletas: Tres de ellas estaban siendo usadas directamente para cometer hurtos.

Armas blancas: incautaron 46 armas blancas, un «arsenal» que ahora está fuera de las calles.

Comparendos: impusieron más de 50 comparendos por «comportamientos contrarios a la convivencia», un llamado de atención a los que no respetan las normas básicas.

Pero la operación no se quedó solo en Aranjuez. Paralelamente, en otros puntos de Medellín, la Policía continuó su ofensiva:

20 capturados en flagrancia, una captura por orden judicial y un carro y seis motocicletas recuperadas.

Más noticias de Medellín