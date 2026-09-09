Capturan en Bogotá a alias ‘Skary’, señalado de mover cocaína hacia Miami

Resumen: Juan David, alias Skary, fue capturado en Bogotá y es requerido por Estados Unidos por presunto narcotráfico y concierto para delinquir.

Un nuevo operativo contra las redes internacionales de narcotráfico terminó con la captura en Bogotá de Juan David, alias Skary, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de una estructura dedicada al tráfico transnacional de cocaína y requerido con fines de extradición por una corte de Estados Unidos.

El procedimiento se realizó en el sector de Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén, al norte de la capital. En el operativo participaron investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación y funcionarios de la Oficina Federal de Investigación (FBI).

De acuerdo con el reporte oficial, alias Skary es requerido por la justicia estadounidense por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

La solicitud se originó en una nota verbal de la delegación diplomática de Estados Unidos, por petición de la Corte del Distrito Sur de Florida.

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La investigación contó con el apoyo de la Fiscalía 11 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico. Los investigadores recurrieron a agentes encubiertos y entregas vigiladas y controladas para establecer el presunto funcionamiento de la organización.

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Uno de los hechos que hacen parte del proceso ocurrió el 23 de noviembre de 2023, cuando la Dijín incautó más de 11 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el occidente de Bogotá. Según las autoridades, el cargamento habría sido entregado por alias Skary, acompañado por dos colaboradores identificados como alias Ney y Richi.

La Policía sostiene que la organización tenía en Bogotá su centro de acopio y coordinación, desde donde presuntamente gestionaba el envío de estupefacientes mediante rutas aéreas y marítimas con destino a Miami, Florida, donde tendría contactos para la distribución.

Las autoridades indicaron que la incautación y las divisiones internas de la estructura habrían afectado sus finanzas y limitado nuevos despachos internacionales.

Tras su captura, alias Skary quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, mientras avanzan los procedimientos relacionados con su posible extradición a Estados Unidos.

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