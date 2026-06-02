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Resumen: Capturan a alias Rottweiler, presunto cabecilla del GDO Caicedo señalado de extorsión, loteo ilegal y desplazamiento forzado en Medellín. El operativo dejó ocho capturas y una imputación.

Alias ‘Rottweiler’ cayó tras años de amenazas, extorsiones y loteos ilegales con perros de razas peligrosas

Las autoridades asestaron un nuevo golpe contra las estructuras criminales que operan en Medellín con la captura de alias ‘Rottweiler’, señalado cabecilla del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) Caicedo y presunto responsable de coordinar actividades relacionadas con extorsión, desplazamiento forzado y loteo ilegal en varios sectores de la comuna 9, Buenos Aires.

El operativo fue desarrollado de manera conjunta por la Policía Nacional, la DIJIN, la SIPOL y la Fiscalía General de la Nación en Medellín y Riosucio, Caldas.

Como resultado de las diligencias judiciales se materializaron nueve órdenes, que dejaron ocho capturas y una imputación judicial contra presuntos integrantes de esta estructura criminal.

Según las investigaciones, alias ‘Rottweiler’ acumulaba cerca de 22 años de trayectoria delictiva y era considerado uno de los hombres de confianza de alias ‘Diego Chamizo’, máximo líder del grupo.

Las autoridades indicaron que había trasladado parte de sus operaciones al corregimiento de Santa Elena para evitar la acción de los organismos de seguridad.

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Desde allí, presuntamente coordinaba cobros extorsivos, promovía la ocupación ilegal de predios y dirigía la venta irregular de terrenos en barrios como Buenos Aires, El Salvador, La Milagrosa, Loreto, La Asomadera, Cataluña, Gerona y Miraflores.

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De acuerdo con el alcalde Federico Gutiérrez, alias ‘Rottweiler’ utilizaba perros de raza brava para intimidar a algunas de sus víctimas, una práctica que habría contribuido a mantener el control sobre los territorios donde operaba la organización.

Las autoridades también señalaron que el grupo obtenía ingresos cercanos a los $800 millones de pesos mensuales mediante economías ilícitas y control territorial.

Durante los allanamientos fueron incautados un revólver, 17 cartuchos calibre 38, 19 libras de marihuana, una libra de clorhidrato de cocaína, ocho celulares, una memoria USB y más de cinco millones de pesos en efectivo.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por delitos como concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, desplazamiento forzado, urbanización ilegal y defraudación de fluidos.

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