El cuerpo de Iber Rico Lora se encuentra en Medicina Legal de Medellín

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, sede Medellín, informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Iber Rico Lora, de 34 años de edad, nacido el 22 de mayo de 1992 en Medellín.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, sede Medellín, informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Iber Rico Lora, de 34 años de edad, nacido el 22 de mayo de 1992 en Medellín.

El ingreso del cuerpo a la sede de Medellín se realizó el 31 de mayo de 2026, quedando bajo custodia de la institución para los procedimientos correspondientes y su identificación formal dentro del proceso forense.

Se solicita a los familiares o personas allegadas que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o que se comuniquen al teléfono 604 501 24 20 en las extensiones 36202, 36204 o 36200 para recibir información adicional.